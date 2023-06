Junior Agency Award: Hochschule Luzern holt die Trophäe

Die Studierenden der Hochschule Luzern gewinnen erneut den Junior Agency Award. Das diesjährige Team überzeugte mit ihrem Kommunikationskonzept des Fussball-Sponsoring Engagements der Swisscom und setzen sich gegen 16 Teams aus drei Hochschulen durch, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen der Award-Verleihung am Dienstagabend im SIX ConventionPoint in Zürich, wurden die Konzepte vor der Fachjury präsentiert und prämiert.

Insgesamt nahmen am diesjährigen Junior Agency Award über 80 Studierende teil und präsentierten Ende Mai in der hochschulinternen Vorausscheidung ihre Kommunikationskonzepte. Tatkräftige Unterstützung bei der Konzeption und Ausarbeitung der Ideen, erhielten die Studierenden von Vertreterinnen und Vertretern aus LSA-Agenturen. An der Junior Agency Award Night im Six ConventionPoint in Zürich wurden die Kampagnen der Finalisten vor der hochkarätigen Fachjury präsentiert und gekürt.

Das von Bühler & Bühler gecoachte Team der Hochschule Luzern – Wirtschaft im Major Online Business & Marketing setzte sich gegen die Mitkonkurrentinnen und Mitkonkurrenten aus den anderen Fachhochschulen durch und überzeugte mit Kreativität und der durchdachten Kampagnenumsetzung, heisst es weiter.



Der Publikumspreis, welcher durch die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer vergeben wurde, ging an das Team der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, welches durch BCW begleitet wurde.

Daniel Fisler, Communication Lead Fussball-Sponsoring bei Swisscom, zeigte sich begeistert von den Präsentationen: «Die Teams zeigten beeindruckende Marktkenntnisse und umfangreiche Zielgruppenrecherchen. Alle Präsentationen bewegten sich auf sehr hohem Niveau und wussten zu überraschen.» (pd/wid)