Ruf Lanz: Hochschulkommunikation ohne Oberlehrer-Groove

Nach einer sorgfältigen Agentur-Evaluation hat sich die ZHAW School of Engineering in Winterthur für die Zusammenarbeit mit Ruf Lanz entschieden. Die Aufgabe war es, junge Talente auf das Ingenieur-Studium und die Infotage an der ZHAW aufmerksam zu machen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

In der neuen Kampagne lässt Ruf Lanz die ZHAW-Studierenden gleich selber um Nachwuchs werben. Dazu Creative Director Markus Ruf: «Im Lauf der Zusammenarbeit sind uns der Spirit und das Feuer der Studentinnen und Studenten aufgefallen.»

Eva Tschampa, Leiterin Marketing und Kommunikation, ergänzt: «Sie sind darum die überzeugendsten Botschafterinnen und Botschafter für die ZHAW. Und für die fast gleichaltrige Zielgruppe fassbarer als offizielle Hochschulvertreterinnen und -vertreter.»

Für die erste Welle wurden in einem umfangreichen Casting vier ZHAW-Studierende ausgewählt: Manuel, der sich mit erneuerbaren Energien befasst. Fabienne, die Beruf und Teilzeitstudium verbindet. Sandro, der sich mit der Zukunft der Luftfahrt beschäftigt. Und Céline, die an der Zukunft der Mobilität forscht.

Diese vier laden alle Interessierten ein, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten. Die Handynummer ist auf jedem Werbemittel plakativ abgebildet. So erfahren junge Talente aus erster Hand, warum sich das Ingenieur-Studium an der ZHAW lohnt. Authentisch und ohne werblichen Filter.

Zusätzlich sind die vier Studierenden an den Infotagen an der ZHAW anwesend und können dort weiter befragt werden.

Die Kampagne wird ab 11. Oktober breit ausgerollt. Zum Einsatz kommen OOH-Plakate im Format F12 und F200, Megaposter am HB Zürich, Railposter, Hängekartons, A3-Plakate und Postkarten in Berufsschulen und Gymnasien, Inserate in verschiedenen Titeln sowie Video-Statements auf Social Media (Instagram, Facebook und Youtube).

Verantwortlich bei der ZHAW School of Engineering: Eva Tschampa (Leitung Marketing und Kommunikation), Ji-Yeun Suter (Marketing Managerin), Prof. Dr. Thomas Järmann (Leitung Lehre); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Sylvia Kohler, Miro Poffa, Stefan Schmid (Beratung). Externe Partner: Ladina Bischof (Fotografie & Bildbearbeitung).