Xess Marketing: Hockeyspieler mitten im sommerlichen Zürich

Ein ganz normaler Sommertag in Zürich: Die Badi ist voll, die Pedalos sind ausverkauft. Und mitten im Geschehen hockt ein ZSC-Lions-Spieler in Vollmontur und erinnert die Zürcher Fans daran, dass die Hockeysaison bald beginnt. Höchste Zeit also, sich eine Saisonkarte zu bestellen – wenn schon Schäppi höchstpersönlich vorbeischaut.

Xess Marketing realisiert zusammen mit Halsundbeinbruch Film drei verschiedene Spots. Hauptdarsteller sind der Captain der ZSC Lions, Patrick Geering, Reto Schäppi sowie Chris Baltisberger. Die Spots wurden alle in der Stadt Zürich gedreht – ganz getreu dem Motto der Lions «Mir sind Züri».

Die Spots laufen auf TeleZüri, Zattoo und den Social-Media-Kanälen der ZSC Lions. Die TV-Kampagne wird begleitet durch F12- und F200-Plakate in der Stadt und Agglo Zürich sowie Inseraten in «20 Minuten».

Verantwortlich bei ZSC Lions: Roger Gemperle (Chief Marketing Officer); verantwortlich bei Xess Marketing: Corina Conzett (Idee, Storyboard, Projektleitung); verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film: Luca Wieland (Regie), Diego Defilla (Kamera). (pd/cbe)