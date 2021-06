BrinkertLück: Hoteliers machen «Krisensitzung» im Zürichsee

Zürich feiert die «Zürich Wochen». So lautet die Kampagne, mit der Zürich Tourismus diesen Sommer Gäste in die Limmatstadt einladen möchte. Kreiert und umgesetzt wurde die Kampagne laut einer Mitteilung von der Zürcher Werbeagentur BrinkertLück in enger Zusammenarbeit mit allen teilnehmenden Hoteliers der Stadt. «Das Wichtigste an dieser Kampagne ist das Wort «Gemeinsam». Gemeinsam haben die Zürcher Hoteliers ihr Angebot lanciert. Gemeinsam sind sie in den Zürichsee, um ihren Optimismus für einen grandiosen Sommer zu versprühen. Gemeinsam wollen sie Gästen in Zürich eine wundervolle Zeit bereiten», lässt sich Geschäftsführer Dennis Lück in der Mitteilung zitieren, und fügt an: «Alle hatten eine Durststrecke. Alle wollen wieder raus, und genau deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, ein grosses Zeichen der Zuversicht und der Freude an der Stadt und Region Zürich zu setzen».





Zum Auftakt haben sich am ersten Juni Repräsentantinnen und Repräsentanten von 75 Zürcher Hotels zur «Krisensitzung» im Zürichsee versammelt. In beruflicher Vollmontur hat man sich gegenseitig ausgetauscht und die Atmosphäre der Stadt Zürich aus Sicht eines Besuchers aufgenommen. Schliesslich wurde auch das Geheimnis des Sommerangebotes von Zürich Tourismus und den teilnehmenden Hoteliers enthüllt.

«Zürich ist durch die Lage am See und der Nähe zur Natur einzigartig, aber auch dank des Reichtums an Kunst und Kultur, Kulinarik und Ausflugsmöglichkeite», ergänzt Nathalie Lüthi, Head of Marketing bei Zürich Tourismus.

Während der Laufzeit der Kampagne, seit Anfang Juni bis zum 31. August sind die Schnäppchenangebote auf zuerichwochen.ch buchbar. In vier Klassen, Eco, Medium, Premium und Luxury sind vier Übernachtungen in einem Doppelzimmer für zwei Personen, inklusive Frühstück ab 499 Franken zu haben. Auf der für die «Zürich Wochen» erstellten Landingpage liefert Zürich Tourismus ab sofort zahlreiche Infos sowie Tipps für die perfekte Städtereise.

BrinkertLück Creatives wurde Anfang 2021 von Raphael Brinkert und Dennis Lück gegründet. (pd/eh)

