World Wide Werbung: Hungrige Gamers und normale Studierende

Ein Giveaway für eine echte Pause

Dieser Slogan gehört zu den bekanntesten der Marketinggeschichte. Und er ist auch langlebig. KitKat ermuntert seit 1957 zu «Have a Break, Have a KitKat». Seit dem Aufkommen von Smartphones und Social Media ist es schwierig geworden komplett abzuschalten. So hat die Nestlé-Marke für den südamerikanischen Markt eine spezielle Verpackung entwickelt. Sind die Schokoladenriegel draussen, kann das Handy rein. Die Tüte wirkt wie ein faradayscher Käfig. So können keine Push-Nachrichten, Messages oder sonstigen störenden Meldungen empfangen werden.

«Ich liebe diese Idee, weil es sich um ein Giveaway handelt, das nicht nur die Beziehung der Konsument:innen zur Marke stärkt und gleichzeitig den Markenzweck erlebbar macht, sondern auch wirklich nützlich ist», erklärt Kimberly Van Ness, Creative Director bei Leo Lausanne. «Das Design zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht, und aus meiner früheren Perspektive als Produzentin wirkt die Umsetzung zudem sehr realistisch und gut in grossem Massstab produzierbar.»

KitKat, «Have a Break Bag», Ogilvy Colombia

Zielgruppe: hungrige Gamer

Wer Videospiele spielt, hat beide Hände am Joystick besetzt. Spätestens wenn der Hunger kommt, stellt sich die Frage: Joystick weglegen oder hungern? Um auf sich aufmerksam zu machen, hat sich die Nudelmarke Haraku Ramen aus Indonesien eine Lösung ausgedacht: einen Nudelbecher mit einer einzigen 3,5 Meter langen Nudel. Gamers können sie in einem Zug essen und dabei die Hände am Joystick behalten.

«Ich liebe originelle PR-Aktionen, und diese ist auf so vielen Ebenen grossartig», findet die Kreative von Leo Lausanne. «Sie beginnt mit einem echten Verständnis für die Zielgruppe und steigert sich dann mit einem intelligent entwickelten Produkt, das vor allem eines tut: den Menschen Freude bereiten. Hinter der ‹One Noodle› steckt zudem eine faszinierende Entstehungsgeschichte – fast schon eine eigene Abenteuerreise. Dazu kommt die nahtlose Integration in die Gaming-Welt. Das Bild einer einzigen, endlos geschlürften Nudel bleibt sofort im Gedächtnis. Insgesamt eine rundum gelungene Idee.»

Haraku Ramen, «One Noodle», BLKJ Havas Pte Ltd / Singapore; Havas Global; BETC Havas

Barrierefreiheit, menschlich erzählt

Mit diesem Film hat Apple dieses Jahr zweimal Gold und einmal Bronze bei den Cannes Lions gewonnen. Der zweieinhalbminütige Spot zeigt das Campusleben von Studierenden mit Beeinträchtigung. Eine junge Frau mit einem Arm spielt Basketball, eine andere macht sich in der Vorlesung mit den Füssen Notizen. Wie alle anderen gehen sie an Partys, müssen für Prüfungen lernen. Die Botschaft: Mit einer Beeinträchtigung zu studieren ist nicht heldenhaft. Wir sind alle gleich. Das Ganze ist wie ein Musical inszeniert.

«Von Apple erwarten wir grossartige kreative Arbeiten. Was ich an diesem Projekt aber besonders schätze, ist, dass es im Kern eine Kommunikation über Produktfunktionen ist – jedoch auf eine sehr menschliche, empathische und herzgeleitete Weise erzählt», bemerkt Van Ness. «Barrierefreiheit ist eines der wichtigsten Themen unserer Branche. Als Kreative und Geschichtenerzählerinnen sollten wir uns ständig damit beschäftigen, wie wir solche Funktionen nutzen können, um Kommunikation für alle Menschen zugänglicher, vielfältiger und erlebbarer zu machen. Eigentlich sollte das bereits Standard sein.»

Apple, «I’m Not Remarkable», Apple Marcom

In der Rubrik «World Wide Werbung» präsentiert persoenlich.com in Zusammenarbeit mit der Publicis Groupe hervorragende internationale Cases.