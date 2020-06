Während der Lockdown-Zeit haben die Mobiliar und Jung von Matt/Limmat die Aktion «Homemade-Schadenskizzen» ins Leben gerufen. Damit wollten sie «allen Teilnehmenden ein paar schöne Moment zu ermöglichen», schreibt JvM/Limmt in einer Mitteilung zur Aktion, die von Ringier unterstützt wurde.

Hüüslipapier und viel Kreativität

Mit Hilfe eines einfachen Tutorials wurden die Zeichnerinnen und Zeichner dazu aufgefordert, echte oder erfundene Schadengeschichten im typischen Mobiliarstil zu zeichnen und an die Mobiliar zu senden. Mit Bleistift und gutem, altem «Hüüslipapier» seien so über 600 Schadenskizzen entstanden. Unter den eingereichten Skizzen wurden Gutscheine für das lokale Gewerbe verlost, das so auch gleich in schwierigen Zeiten unterstützt wurde. Die Gewinnerinnen und Gewinner konnten selber aussuchen, für welches Geschäft in ihrer Nähe der Gutschein gelten soll.

Prominente Unterstützung

Auf Social Media und Kanälen von Ringier (Blick, Schweizer Illustrierte, Bluewin, Illustré) interpretierten Schweizer Promis wie Baschi, Anna Rossinelli oder Matthias Sempach und diverse Influencerinnen und Influencer eingereichte Schadenskizzen.

Die Aktion #homemadeschadenskizze habe, neben einer Vielzahl an Schadenskizzen, viel Online-Buzz für die Mobiliar generiert, wie JvM/Limmat weiter schreibt: In vier Wochen wurden über 80'000 Besuche auf der Landingpage und rund 16'000 Minuten auf der Mobiliar-Website gezählt. «Das besondere und besonders gute an der Homemade-Schadenskizzen-Kampagne ist: Die Kampagne hat eben genau nicht versucht, während der Krise etwas zu verkaufen, sondern hat gezeigt, dass wir füreinander und miteinander am weitesten kommen», erklärt Dennis Lück, Chief Creative Officer von Jung von Matt/Limmat.

