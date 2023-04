Silverspot: Idyllischer Werbedreh mit Geschmack

Silverspot hat das Kräutersalz Herbamare von A. Vogel in Szene gesetzt. Die Agentur hat laut einer Mitteilung «mit viel Liebe zum Detail ein emotionales und einprägsames Bild von der Familie geschaffen, die zusammen am See kocht und geniesst». Der TV-Spot sei an einem idyllischen Schweizer See gedreht worden.

«Wir sind stolz darauf, mit A. Vogel zusammenzuarbeiten und diesen TV-Spot produzieren zu können», lassen sich Managing Director Remo Civatti und Creative Director Nicolas Vonlanthen von Silverspot zitieren. «Der TV-Spot zeigt nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung. Ziel ist es, dass der TV-Spot die Zuschauer dazu inspirieren wird, Herbamare in ihre Küche zu integrieren und gesunde Mahlzeiten mit ihren Lieben zu geniessen.»

Beim TV-Spot werde ausserdem deutlich, dass Herbamare frei von Zusatzstoffen, Bio und Vegan sei. Ausgestrahlt wird der neue TV-Spot ab dem 1. Mai auf Deutsch, Französisch und Italienisch, wie es weiter heisst. (pd/cbe)