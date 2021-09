Boutiq Films: Im Einsatz für einen fürstlichen Ton

Der Schweizer Nachwuchs-Regisseur und Studenten-Oscarpreisträger Pascal Schelbli entwickelte gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma Boutiq für Fürst Guitars «einen einmaligen Spec-Werbespot, der in einem Clash von Live Action und CGI die Welt explosiv aus ihren Fugen geraten lässt». Die eigens für diesen Film – von Eluveitie-Stargitarrist Jonas Wolf und renommierten Komponist Alexander David Wolf – komponierte Musik wird zum virtuosen Element, «das mit seiner Schlagkraft die uns bekannten physikalischen Grundsätze aufbricht und unsere Vorstellungskraft zu Höhenflügen animiert», wie es in einer Mitteilung heisst.



Die in Wädenswil produzierten Fürst-Gitarren gehören demnach «zu den nobelsten Instrumenten-Exports der Schweiz». Mit grosser Leidenschaft und Expertise werden diese vom Geschäftsführer Reto Fürst von Hand gefertigt. «Das eigenständige Design und die hochwertige Qualität der Gitarren ist bei Musikern weltweit sehr beliebt. Fürst Guitars schafft Werkzeuge für Kreativität», heisst es weiter.

Schelblis Idee für diesen Spot basiert auf einem Zitat von Pablo Picasso: «Everything you can imagine is real». Ob Maler, Architekt oder Musiker, ein Grundsatz, der für alle Kunstschaffenden gleichermassen gilt – vorausgesetzt das richtige Werkzeug steht ihnen zur Verfügung. In diesem Werbefilm verwandelt ein Gitarrist mit seiner Vision eine alte Industriehalle in ein kubistisches Konstrukt und zollt damit einem der grössten Künstler des letzten Jahrhunderts sein Tribut.

Produktion

Gemeinsam mit den beiden Produzentinnen Chantal Gugger und Theresa Berres wurde «diese spektakuläre Idee» umgesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Gedreht wurde nachts in einer alten Industriehalle in Winterthur. Das experimentierfreudige Team setzte auf anamorphe Linsen, viel Haze und ein reduziertes Lichtkonzept. Dies seien «sehr kreative Entscheidungen, die jedoch dem VFX-Vorhaben schnell zugutekommen sollten».

Bereits zu Beginn der Produktion war laut Mitteilung allen Beteiligten klar, dass es sich um ein höchst komplexes und aufwendiges Projekt handelt. Dank der Unterstützung sämtlicher Crewmitglieder am Set, als auch dem visierten VFX und Animationsteam bei Pulk, konnte dieser Spec-Film von Pascal Schelbli realisiert werden.

Animation und VFX

Das Fundament für die im Film vorgesehene kubistische Transformation der Industrie-Strukturen mit Stahlträgern, Brücken und Säulen war die Erarbeitung der visuellen Effekte. So ging es bereits in der Schnittphase darum, wie die industriellen Gebilde in der Halle arrangiert und effizient angepasst und animiert werden können.

Hierfür wurde ein aufwendiges Setup von CG-Supervisor Linus Schneider in Houdini entwickelt, welches die Realisation der Grundidee eines kubistischen Konstrukts ermöglichte. Licht und Look wurde vom gedrehten Material vorgegeben. Auf dem Set wurde mit vielen Asteras (programmierbaren Lichtröhren) gearbeitet, was im Lighting speziell im finalen Shot zu Hilfe kam.

Musik und Sound-Design

Jonas Wolf, Gitarrist bei der international renommierten Band Eluveitie und Protagonist in diesem Spec-Film, komponierte gemeinsam mit dem Berliner Komponisten Alexander Wolf David die Musik für diesen Spot. Die Mischung und das Sound Design übernahm Robin Harff vom Frankfurter Tonstudio Hyve. Für das Voice Over konnte Boutiq den schottischen Schauspieler Stuart Martin gewinnen, der aktuell im Netflix-Streifen «Army of Thieves» zu sehen ist.



Verantwortlich bei Fürst Guitars: Reto Fürst; Verantwortliche für Produktion: Boutiq AG, Pascal Schelbli (Regie), Linus Schneider (CG Supervisor), Theresa Berres (Producer), Chantal Gugger (Executive Producer), Pulk (Post-Produktion), Jonas Wolf (Cast), Stuart Martin (Voice), Jonas Wolf & Alexander Wolf David (Composer), Marvin Schatz (DoP), Janis Willbold (Trinity Operator), Manuel Dolderer (Gaffer), Peter Hacker (Color Grading), Robin Harff (Sound Design), Linus Schneider, Florian Baumann, Pascal Schelbli (Animation, VFX). (pd/cbe)