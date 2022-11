Der schönste Ausblick? Den geniesse man natürlich mit und aus dem «California 6.1», heisst es in einer Mitteilung. Aktuell sei der Ausblick noch besser, denn wer heute bestelle, könne ihn schon nächsten Sommer geniessen.

Ohnehin ist der «California 6.1» laut Mitteilung das alltagstaugliche Allroundtalent schlechthin. Als echtes Abenteuer- und Freizeitmobil sei er vom Kurztrip in die Berge über die gemütlichen Ferien am Wasser bis zum Grosseinkauf am Wochenende der zuverlässige Begleiter für alle Schweizerinnen und Schweizer. Und zudem als Campermobil auch ein flexibles Platzwunder, dies nicht zuletzt dank seinem aufstellbaren Dach mit geräumigem Hochbett, das selbst beim Einschlafen den schönsten Ausblick garantiere.

Bei vielen unternehmungslustigen Paaren und Familien, aber auch Senioren, steht der «California 6.1» somit hoch oben auf der Wunschliste, so KSP. Und genau diese drei Zielgruppen würden im Zentrum des kleinen Highlights der Kampagne stehen: der drei Videos, die digital und in Social Media eingesetzt wurden. Zusätzlich erschienen weitere digitale Massnahmen, Anzeigen und Händler- und POS-Werbemittel.

Verantwortlich bei VW Nutzfahrzeuge: Manuel Marchev (Head of Marketing), Marco Niggli (Teamleader Marketing Communication), Benjamin Menzi (Marketing Communication Manager), Jannine Müller (Trade Marketing Manager); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Céline Goldschmid (Grafik), Stephanie Waldvogel (Content Creation, Editing), Julian Riegel (Text), Uwe Schlupp (Creative Direction), Claudia Imholz (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (Produktion), Daniel Krieg (Strategie und Gesamtverantwortung), Ansichtsache (Bildbearbeitung), MediaCom (Media), Swiss Online Publishing (Social Media). (pd/cbe)