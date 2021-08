Corona: Impfkampagne erreicht Migranten nicht

Swiss Malaria Group

Christa Rigozzi gegen die Mücken

Christa Rigozzi setzt sich dafür ein, dass kein Kind mehr an den Folgen eines Mückenstichs stirbt.

In vielen Teilen der Welt können Mücken als Überträger von Infektionskrankheiten tödlich sein. So stirbt noch immer alle zwei Minuten ein Kind an Malaria. Die Botschafterin der Swiss Malaria Group Christa Rigozzi setzt sich dafür ein, dass kein Kind mehr an den Folgen eines Mückenstichs stirbt.