Es gibt nicht den einen Weg zur mentalen Erholung. Nein, es sind genau 47, heisst es in einer Mitteilung. Von wohltuenden Bädern, über zahlreiche Saunen, Treatments, Kursen, einer kulinarischen Reise und einem einzigartigen Kosmos bietet die Wellness-Therme Fortyseven, getreu ihrem Namen, 47 Möglichkeiten der Entspannung für Körper und Geist. Die Dachkampagne «47 ways to relax» stellt das Erlebnis in den Vordergrund und will sämtliche Aspekte der Wellness-Therme über einen längeren Zeithorizont vermitteln, heisst es weiter.

Nebst der Erarbeitung der Markenstrategie und Markenidentität ist Fachwerk Advertising heute für das Campaigning, die Mediastrategie und das Mediabuying zuständig. Die in zwei Wellen konzipierte Herbst- und Winterkampagne besticht durch einen ausgewogenen Mix aus digitalen und analogen Werbemitteln wie Screens, Radiospots, YouTube Ads und Social Media Ads. Der Fokus der Kampagne liegt auf Bewegtbildern, die das Erlebnis in den Vordergrund stellen.

Verantwortlich bei ThermalBaden AG: Nina Suma (Geschäftsführerin), Doris Muhr (Leiterin Marketing & Verkauf), Cindy Funk (Marketing Verantwortliche), Caroline Lang (Social Media Managerin) und Etienne Copiery (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Fachwerk: Nektarios Thanasis (Strategie), Damian Wolfisberg (Leiter fachwerk Advertising & Senior Berater), Tino Heuter (Creative Director), Livia Strässle (Junior Beraterin) und Dave Seiler (Graphic Designer). (pd/mj)