DropZone: In die grüne Box passt auch ein Pferd

Publiziert am 14.11.2025

Die von der Agentur dropZone entwickelte Kampagne zeigt verschiedene Alltagssituationen – von Sportausrüstung bis zu Saisonartikeln – in grünen Boxen, die das Corporate Design der Marke aufgreifen, heisst es in einer Mitteilung. Die visuelle Gestaltung soll Self-Storage nicht als reine Lagerlösung, sondern als Teil verschiedener Lebensphasen darstellen.

Die Kampagne wurde über mehrere Kanäle ausgespielt, darunter Plakate, Out-of-Home-Werbung, Social Media und Programmatic Advertising. Das Boxen-Konzept lässt sich laut DropZone in verschiedene Werbeformate adaptieren – von Instagram-Stories über Display-Banner bis zu Grossflächenplakaten. Die Platzierung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Drop8, wobei auch geografische und saisonale Anpassungen sowie Sprachversionen für Deutsch, Französisch und Englisch erstellt wurden. (pd/spo)