Vasataschröder: In diesem Möbelhaus gibt es alles für alle

Im Zuge des 140-jährigen Jubiläums der Schweizer Möbelhauskette Pfister geht der neue TV-Spot on air. Pfister launcht damit den neuen Claim «Hallo Vielfalt», wie es in einer Mitteilung der Hamburger Agentur Vasataschröder heisst. Denn Vielfalt sei das, was das Möbelhaus biete.

Die Werbeagentur Vasataschröder, die schon seit mehreren Jahren mit dem Schweizer Unternehmen zusammenarbeitet, realisierte den aufwendig produzierten TV-Spot in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Markenfilm Schweiz. «Der neue Spot beweist, dass Pfister eine enorme Auswahl an Möbeln und Einrichtungsgegenständen bietet. Wir erwecken die Sortimentsvielfalt zum Leben, indem wir völlig unterschiedliche Wohnwelten zeigen und somit in das Möbel-Universum einladen», so Carolin Flachsmann, Etat Director bei Vasataschröder, die den Kunden gemeinsam mit Geschäftsführer Marco Safavi-Hir betreut.

Um spezielle visuelle Effekte zu erzeugen und eine perfekte Kamerafahrt zu erreichen, hat das Team den TV-Spot mit Hilfe von einer Motion-Control-Filmtechnik gedreht, wie es weiter heisst. Über diverse Print- und Onlinemedien sowie Funk wird der Spot in eine Vielzahl an Kanäle verlängert.

Zusätzlich sind im Rahmen der TV-Produktion noch weitere 10-Sekunden-TV-Spots entstanden, die auf das 140-jährige Bestehen aufmerksam machen und ganzjährig auf die Jubiläumswochen hinweisen. «140 Jahre sind der perfekte Grund zum Feiern. In drei Jubiläumswochen profitieren die Kundinnen und Kunden von attraktiven Aktionen, tollen Aktivitäten und einem grossen Wettbewerb in unseren Filialen und können direkt vor Ort die Vielfalt für sich neu entdecken», wird Sandra Hiltbrunner, Leiterin Projekte Marketing Kommunikation, zitiert. (pd/cbe)