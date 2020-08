Anfang Jahr konnte Dachcom die Ausschreibung für die traditionsreiche St. Galler Brauerei Schützengarten für sich entscheiden und zeichnet nun als Leadagentur für die Gesamtkommunikation verantwortlich. Schon länger betreut Dachcom die Webplattform der Brauerei, die im Frühling 2019 komplett neu lanciert wurde (persoenlich.com berichtete).

Als erste «nicht-digitale» Arbeit hat Dachcom nun den neuen Kommunikationsauftritt für die Neulancierung des Schützengarten-Klassikers «Lager» entwickelt. Nachdem Schützengarten in den letzten Jahren den Fokus vor allem auf die Craft-Biere gelegt hat, die regelmässig internationale Awards gewinnen, wurde jüngst der Klassiker – das «Schützengarten Lager» – einem Redesign unterzogen und steht im Zentrum der Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Echte St. Gallerinnen und St. Galler nennen ihr Schützengarten liebevoll «Schüga». Der Begriff ist in der Gallus-Stadt seit Jahrzehnten das Synonym für Bier und längst in den «Volkswortschatz» eingeflossen. Dachcom hat «Schüga» nun als Aufhänger für den Auftritt des Klassikers «Schützengarten Lager» definiert. Das Wort geht somit einen ungewohnten, sozusagen umgekehrten Weg – nämlich vom Konsumenten auf die Dose und in die Werbung. Hier bildet er fortan den Kern der Kommunikation und prägt den Auftritt auf Plakat- und Anzeigensujets, als Hashtag auf Social Media, auf Bierdeckeln oder bei Spezial-Aktionen.

In der visuellen Umsetzung wird der Klassiker stilgerecht präsentiert – vom Brauer direkt zum Konsumenten, von der Bier-Sommelière direkt zur Biergeniesserin. Die Botschaft «Dein Schüga» weckt nicht nur Vorfreude auf den Biergenuss, sondern stärkt auch die Strahlkraft des Klassikers der Brauerei Schützengarten. Und macht «Schüga» noch mehr zum Begriff – in St. Gallen und in der ganzen Schweiz, heisst es weiter.

In der ersten Phase wurden Lead-Sujets, Plakate sowie Content-, Social-Media- und Online-Marketing-Massnahmen erarbeitet. In den nächsten Monaten wird der Kommunikationsauftritt sukzessive erweitert.

Verantwortlich bei Brauerei Schützengarten: Roger Tanner (Leiter Marketing & Services), Nadin Buschor (Marketing & Kommunikation); verantwortliche Agentur: Dachcom & Dachcom.Digital Team Rheineck / St. Gallen. (pd/cbe)