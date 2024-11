Publiziert am 07.11.2024

Die Agentur Franz & René arbeitet seit mehreren Jahren für Movetia, die nationale Agentur für Austausch und Mobilität im Bildungsbereich. In ihrer neuesten Kampagne hat die Agentur drei bekannte Influencer eingespannt, um Studierende an Schweizer Hochschulen für Auslandsaufenthalte zu begeistern, wie Franz & René in einer Medienmitteilung schreibt.



Die Kampagne vermittelt, dass Reisen in andere Länder nicht nur cool, sondern auch bereichernd sein kann, wenn man Teil des lokalen Lebens wird. Besonders für junge Erwachsene an Schweizer Hochschulen, die die Zielgruppe der Kampagne sind, kann ein Auslandsaufenthalt den Lebenslauf aufwerten und den interkulturellen Austausch fördern.





Um diese Botschaft zu transportieren, hat Franz & René gemeinsam mit einem 3D-Spezialisten einen fliegenden Riesen-Sneaker kreiert. Dieser Schuh, das ikonische Symbol der Mobilität von Movetia, überrascht die drei Influencer an drei Schweizer Universitäten. Die digitale 360°-Kampagne wird in sozialen Netzwerken sowie über Poster, Flyer und Give-aways an insgesamt 33 Hochschulen verbreitet. (pd/nil)