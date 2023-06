Der Bund hat am Freitag die Partnerkampagne «Das EPD wirkt» des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zum elektronischen Patientendossier (EPD) gemeinsam mit den Kantonen lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der ersten Phase richtet sich die Kampagne an die Gesundheitsfachpersonen: Sie sind wichtige Akteure für die Verbreitung des elektronischen Patientendossiers und Patientinnen und Patienten haben grosses Vertrauen in sie. Die Kampagne informiert die Fachpersonen über das elektronische Patientendossier und soll dazu beitragen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich dem EPD anschliessen.

Eine wichtige Rolle, um das System schweizweit zu etablieren, spielen gemäss Mitteilung auch die Kantone, Verbände und Organisationen sowie Stammgemeinschaften. In einer zweiten Phase wird die breite Bevölkerung informiert. Dies erfolgt im Laufe des Jahres 2024.

Um möglichst viele Gesundheitsfachpersonen zu erreichen, sind unter anderem bezahlte Werbung (Print-/Online-Inserate, Präsenz auf Social Media, und weiteres) sowie Medienarbeit vorgesehen, wie es weiter heisst. Parallel dazu sollen die Kanäle der Kantone, Verbände und Organisationen genutzt werden, um Informationen zum EPD zu verbreiten.

Das BAG unterstützt die Gesundheitsfachpersonen mit Kommunikationsmaterial, welches sowohl bestellt als auch runtergeladen werden kann. Die Informationen dazu finden sich auf der Website zum Patientendossier. (pd/yk)