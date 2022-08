Rod Kommunikation: Infos für Menschen aus der Ukraine

Zahlreiche Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es schon. Bisher mussten jedoch unterschiedliche Websites besucht oder Telefone geführt werden, um an die relevanten Informationen zu gelangen. Und häufig erwies sich die Sprache als Verzögerungsfaktor, wie Rod Kommunikation in einer Mitteilung schreibt.

Neu stehen auf «Helpful» alle notwendigen Informationen an einem Ort und vollständig auf Ukrainisch und Russisch übersetzt zur Verfügung. Von den ersten Schritten bei der Ankunft, über Fragen zur Unterkunft, Sicherheit sowie zur finanziellen Unterstützung oder zur medizinischen Versorgung: Geflüchtete können sich nach ihren individuellen Bedürfnissen auf «Helpful» informieren. Die Informationen sind zudem anhand der Bedürfnisse erstellt worden. Bei der Konzeption der Plattform wurden Betroffene mit einbezogen. Liefert die Website keine Antwort auf die Fragen der Geflüchteten, hilft ein von Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) moderierter Telegram-Chat weiter.

Damit aus der Ukraine geflüchtete Menschen möglichst unmittelbar bei der Ankunft in der Schweiz von «Helpful» erfahren, wird das Hilfsangebot auf verschiedenen Kommunikationskanälen online sowie mit Flyern und auf gezielt ausgewählten Plakatstellen rund um die Bundesasylzentren flankiert. Die digitalen Werbemittel werden auf Social Media auf Basis der Spracheinstellungen (Ukrainisch und Russisch) und in den programmatischen Display Ads auf ukrainischen News-Plattformen an Schweizer IP-Adressen ausgespielt.

Verantwortlich beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK): Sarah Kopse, Judith Hunziker, Janine Michel, Ursula Luder-Baudenbacher, Susanne Gfeller, Annik Stucki, Albin Seite; Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Konzept Plattform: Unic. (pd/cbe)