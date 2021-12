Bis zum Jahresende sorgt Swisscom gemäss einer Mitteilung für verschiedene Highlights: Beim Abschluss von bestimmten Abos würden Neukundinnen und Neukunden mit Geschenken wie zum Beispiel einem LG TV oder einem Lenovo Laptop belohnt. «Attraktive Rabatte» gebe es zudem auf Samsung-Smartphones und Zubehör. Diese «Produkt-Highlights» direkt und schnell zu vermitteln und dennoch für eine «hochwertige und weihnachtlich stimmige Kommunikation» zu sorgen – so lautete die Aufgabenstellung an Serviceplan Suisse.

Die Lösung: Die Incentives, welche es zu den angebotenen Produkten gab, wurden laut Mitteilung in weihnachtlichem Glanz im Lightpainting-Stil inszeniert. Unter Lightpainting – oder Lichtmalerei – versteht man in der Fotografie eine Technik, bei der eine zusätzliche, bewegte Lichtquelle verwendet wird, um ein Bild während einer Langzeitbelichtung zu verändern. Das geschehe, indem Streifen, Farben oder Blitze im Bild erzeugt würden. Eingefügt in das Setting von Schweizer Städten seien für die Swisscom so eigenständige und stimmige Sujets entstanden, welche die Incentives auf direkte und dennoch überraschende Weise darstellen würden.

Die Highlights der Swisscom-Weihnachtspromotion sind animiert als Spots auf YouTube, an Out-of-Home-Stellen, sowie als Banner, Social-Media-Content und am POS bis Ende Jahr zu sehen.

Verantwortliche Kreativagentur: Serviceplan Suisse AG; Filmproduktion: Stories AG; Fotografie: Johannes Diboky. (pd/tim)