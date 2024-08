Neu Creative Agency: Interaktive Kampagne für Lehrberufe der Post

Publiziert am 05.08.2024

Die Kampagne zeige auf coole Art die Vielfalt von 19 unterschiedlichen Lehrberufen, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Neu. Sie hat zusammen mit der Post die Kampagnenplattform «Jump in» entwickelt.

Kernstück bildet ein interaktiver Film, den die Agentur Pas Mal vom Konzept über Regie bis zur Produktion umgesetzt hat. Der gameifizierte Film lässt Lehrstellensuchende direkt in die verschiedenen Lehrberufe «jumpen», bietet je nach individuellen Entscheidungen während der Experience unterschiedliche Einblicke. So werde die Kampagne für Lehrstellensuchende zu einer spannenden Möglichkeit, herauszufinden, welche Lehre am besten zu den eigenen Wünschen passt, heisst es in der Mitteilung.

Die Kampagne ist für den Einsatz auf diversen Social Media Plattformen von TikTok bis Snapchat, auf Gaming Apps und DOOHs konzipiert, um möglichst viele Jugendliche in der ganzen Schweiz zu erreichen.

Neben der digitalen Kampagne setzt die Post auch auf den direkten Kontakt mit den Jugendlichen. An der Berufsmesse und bei Schulbesuchen können sich Interessierte mit Lernenden und Mitarbeitenden der Post austauschen.











Auf der Auf der Landingpage der Post können die Jugendlichen mehr über die einzelnen Lehrberufe erfahren und sich auf die schweizweit über 750 offenen Lehrstellen bewerben. Hier wird umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten informiert, um den individuell perfekten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. (pd/nil)