Boff durfte Idee, Kreation, Programmierung und Produktion der gesamten interaktiven Kampagne umsetzen, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Im Zentrum steht ein Video, in dem der Betrachter selber entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht – «Bandersnatch» gegen Badeunfälle. Gamification ohne Todesfolge.







Das Herzstück der Kampagne, das interaktive Video, funktioniert zuverlässig auf allen Endgeräten ohne zusätzliche Apps oder Plug-Ins. Um das Story-Erlebnis perfekt zu machen, wurde grossen Wert auf Performance und Speed gesetzt. Kein Warten, kein Ruckeln – der Spielspass soll hier im Vordergrund stehen.







Dank den scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten, die der Player bietet, können verschiedene Overlay-Effekte und Audiodesigns direkt und schnell eingebunden werden. Der User erkennt dadurch schnell, wenn er ein Fehler macht und wird so während des Spiels sensibilisiert. Dieser Player und die Engine dahinter lassen keine Wünsche offen. Vielfältig einsetzbar und dynamisch lässt sich damit alles Mögliche spannend und einfach visualisieren – «Game Changer».







Damit die Kampagne «Save your friends» auch visuell der Zielgruppe entspricht, wurde in Zusammenarbeit mit der Pixelfarm aus Bern ein mutiges und zeitgemässes Design entwickelt. Mit dem Ziel junge Männer anzusprechen, wurden Logo, Farbwelt, Schrift und die gesamte Identität der Kampagne kreiert. Das Design sollte sommerlich, abenteuerlich und «fresh» sein.

Die Ernsthaftigkeit wurde mit dem «Dark Mode» angespielt und mit den Signal-Farben Rot und Grün unterstrichen. Um den Kern der Initiative – Das interaktive-Spiel – noch deutlicher zu akzentuieren, wurden bewusst klassische Game-Elemente aufgegriffen. Das Design soll Spass machen, zum Nachdenken anregen und dem Zeitgeist entsprechen und ja, es soll auch auffallen und bleiben – erfrischend und alarmierend.







Der Website wurde «Mobile-First» in drei Sprachen entwickelt und für die Nutzung am Mobiltelefon im horizontalen Modus optimiert da mehr als 90 Prozent der User die Kampagne auf dem Handy besuchen werden. Die Seite sollte schlank, performant und einfach gehalten werden. Zukünftige Inhalte können einfach durch Visana selber erstellt, übersetzt und aufgeschaltet werden – in der Einfachheit liegt die Kraft.

Damit die Bewerbung dieser Kampagne optimal gelingt, sind aussagekräftige Werbemittel essenziell. Die Journey startet mit dem Entry-Point – dem Werbemittel und soll die Geschichte lostreten. Für Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube und natürlich «Programmatic» hat Boff. Werbemittel umgesetzt. Plakativ und direkt wurde der Call-to-Action formuliert: «Überlebst du einen Tag am Wasser?».

Verantwortlich bei Visana: David Müller (Leiter Unternehmenskommunikation), Melanie von Arx (Kampagneleiterin), Simon Stettler (Co-Kampagnenleiter); verantwortlich bei SLRG: Philip Binaghi (Kommunikation und Marketing); Verantwortlich bei Boff: Adrian Berteletti, Alejandro Ortega, Yves Farine; Mirio Bähler (Audioflair), Thierry Lüthi (Audioflair), Filip Jägerlöv (Blue Billywig); Filmproduktion: Boff.; Programmierung interaktives Video: Boff.; Web: Boff.; CI/CD: Pixelfarm; Sounddesign und Audioproduktion: Audioflair. (pd/lol)