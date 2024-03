Um den Spezialburger bekannt zu machen, entwickelte OMD Schweiz in Zusammenarbeit mit Conect Digital und YOC ein neues Format. Diese Display Story Ad könne von Storytelling bis hin zur Markeninteraktion in Echtzeit so einiges bieten, schreibt OMD Schweiz in einer Medienmitteilung.

Mit der Story-Funktion können verschiedene Inhalte nacheinander in einem Werbemittel gezeigt werden. Dies erlaube kreativen Spielraum für gezieltes Storytelling, heisst es. «Die nahtlose Integration von Bewegtbildern, Grafiken und interaktiven Elementen ermöglicht eine direkte Interaktion mit der Zielgruppe und fördert das Engagement mit den Usern», teilt OMD mit. Das neue Werbemittel zeichne sich durch eine hohe Sichtbarkeit in Kombination mit einem positiven Nutzungserlebnis aus. Ausserdem können bestehende Social-Media-Werbemittel im Display-Universum eingesetzt werden, was die Produktionskosten senkt.

Das Display Story Ad ist ab sofort für alle Werbetreibenden verfügbar und bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Verantwortlich bei McDonald’s Schweiz: Severine Caspard (Marketing Manager), Morgane Zillweger (Senior Marketing Consultant); verantwortlich bei OMD Schweiz: Cristina Savastano (Communication Director), Athina Savvidou, (Communication Consultant); verantwortlich bei Conect Digital: Nina Schirmann (Co-Founder), Cedrick Wolf (Co-Founder); verantwortlich bei YOC: Dario Piccinno (Managing Director). (pd/nil)