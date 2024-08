Publiziert am 30.08.2024

Lürzer’s Archive präsentiert alle vier Monate die kreativsten Kampagnen des weltweiten Werbeschaffens. Und geniesst entsprechendes Ansehen bei Auftraggebern, Agenturen und Kreativen.

Ruf Lanz freut sich über zwei weitere aktuelle Kampagnen in der internationalen Bestenliste: Aufgenommen wurden zum einen die neusten Sujets der VBZ-Haltungskampagne «Umsteigen lohnt sich», zum anderen die neue Kampagne für die Stiftung Tier im Recht. Diese zeigt an vier Schokoladentieren in erbärmlichem Zustand, dass das Schweizer Tierschutzrecht leider nicht annähernd so gut ist wie die Schweizer Schokolade.

Im kürzlich veröffentlichten globalen Kreativranking von Lürzer’s Archive ist Ruf Lanz die bestklassierte Schweizer Agentur (persoenlich.com berichtete).