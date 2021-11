Komet: Internette Promotionen für EWB

Als Platzhirsch ist Energie Wasser Bern (EWB) aufs Innigste mit der Hauptstadt verbunden. Dieser starke Lokalbezug soll sich auch in den Onlinespots für die immer wieder neuen und ausgesprochen internetten Promotionen für «ewb.Internet» und «ewb.TV» spiegeln. Kein Wunder also, kommuniziert in diesen Spots der bodenständige EWB-Mitarbeiter Jérôme direkt aus dem Serviceauto oder der Znünipause im Quartier die jeweils sehr bernischen Angebote. Als Sponsoringpartner des SC Bern aktuell zum Beispiel dieses: Je mehr Strafminuten der SCB kassiert, desto mehr Rabatt gibts – eine Ansage, mit der Jérôme im dazugehörigen Spot niemand Geringeren als SCB-Urgestein Eric Blum überrascht:

Und weil Promotionen nun mal eine befristete Laufzeit haben, gibts auch noch einen ganzjährig einsetzbaren Spot direkt von der Baustelle, der die Kommunikationslücken dazwischen mit Humor füllt und auf die EWB-Website verweist, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Verantwortlich bei EWB: Cornelia Berger (Marketingkommunikation), Lukas Zellweger (Product Manager Telecom); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Claudio Parente (AD), Daniel Müller (Text), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Beratung); Filmproduktion: Allmenfilms; Media: Mediaschneider Bern. (pd/cbe)