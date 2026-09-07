Publiziert am 07.09.2026

Die ipso! Bildung AG ist nach eigenen Angaben die bedeutendste Anbieterin privater Bildung in der Nordwestschweiz. Unter ihrem Dach bündelt sie unter anderem die vier Schulen IBZ, IFA, HWS und NSH mit rund 1’000 Dozierenden und Lehrpersonen sowie über 5000 Studierenden. Für deren Auftritt hat die Agentur Jim & Jim eine Kampagne entwickelt, welche die einzelnen Schulen differenzieren und ihre Stärken sichtbar machen soll.

Jede Schule erhielt dafür einen eigenen Claim: «Bildung, die baut» steht für IBZ, «Bildung, die vernetzt» für IFA, «Bildung, die stärkt» für HWS und «Bildung, die zählt» für NSH. Im Zentrum der Bildwelt steht der Übergang von der Weiterbildung in den Berufsalltag, visuell umgesetzt mit Splitscreens und fliessenden Übergängen zwischen Bildungs- und Arbeitsumgebung. In nur zwei Produktionstagen entstanden an fünf Locations vier Hauptvideos und vier Keyvisuals, die sich laut Mitteilung modular über Digital Advertising, Social Media und Out of Home ausspielen lassen.

«2026 bringt nicht nur das 150-Jahr-Jubiläum von ipso! mit sich, sondern auch eine durchdachte Kampagne, die es uns ermöglicht, unsere Schulen noch sichtbarer am Bildungsmarkt zu positionieren», lässt sich Sven Reichhold, Leiter Marketing und Verkauf bei ipso!, in der Mitteilung zitieren.

Jim & Jim betreut ipso! bereits seit einem mehrstufigen Pitch im Jahr 2021 (persoenlich.com berichtete); damals vereinte die Kampagne unter dem Claim «Unlock your Potential» mehrere Schulbrands unter der Marke ipso! Bildung. Die neue Kampagne setzt den umgekehrten Akzent und positioniert die einzelnen Schulmarken wieder eigenständiger. Die Agentur gehört zum Netzwerk Team Farner. (pd/nil)