Notation: Iwan Hänggi und Oliver Berger gründen Agentur

Mit Notation erhält die Zürcher Agenturlandschaft einen neuen gewichtigen Player. Die Gründer sind zwei erfahrene Gesichter. Iwan Hänggi und Oliver Berger verantworteten während zehn Jahren das globale Brand- und Design-Management der deutschen Audiomarke Sennheiser. Dieses lösten sie nun aus dem Unternehmen heraus und gründeten die Marken-und Designagentur Notation.

Zehn Jahre lang haben Iwan Hänggi und Oliver Berger dem Audiospezialisten Sennheiser und dessen Audio-Produkten ein Gesicht gegeben. Als globales Brand- und Design-Management-Team haben sie dazu beigetragen, das technikgetriebene Unternehmen in eine emotional aufgeladene Marke zu verwandeln Mitten in der ersten Corona-Welle hätten die beiden mit Unterstützung der Geschäftsführung von Sennheiser den Entschluss gefasst, das Marken- und Produktdesign-Management aus Sennheiser herauszulösen, um Notation zu gründen, heisst es in der Mitteilung.

Start-Up mit über zehn Jahren Erfahrung

Notation wird als unabhängiges Unternehmen die Marke Sennheiser auch zukünftig als deren Brand-und Produktdesign-Partner unterstützen. Diese Expertise erweise sich schnell auch für andere Unternehmen, welche die Transformation zu einer kundenzentrierten Premiummarke anstreben, als interessant, heisst es weiter. So könne die Agentur bereits zum Go-live am 1. November 2021 neue Unternehmen aus dem europäischen Raum zu ihrem Kundenkreis zählen.

Auch die Zahl der Mitarbeitenden entwickelt sich rasch nach oben: Notation startet mit einer Gruppe von zehn Marken-und Produkt-Design Enthusiasten und gewinnt Monat für Monat neue Mitarbeitende mit neuen Fähigkeiten und frischen Perspektiven dazu. Aktuell zählt die Agentur dreizehn Frauen und zehn Männer aus sieben Nationen. Diese würden ein breites Spektrum an Expertise mitbringen.

«Wir möchten, dass andere Organisationen von den Erfahrungen, Fähigkeiten und Methoden profitieren, die wir in den letzten zehn Jahren beim Aufbau einer globalen Premiummarke entwickelt haben», wird Oliver Berger zitiert.

Notation möchte in den kommenden fünf Jahren zu einer der führenden Kreativagenturen im europäischen Raum gehören, wenn es um markenorientierte Produktentwicklung und Erlebnisse geht. Dabei gehen sie Herausforderungen strategisch an, im vollen Bewusstsein, dass Kunden keine Strategien kaufen, sondern Lösungen, um Herausforderungen zu meistern und ihre Träume zu verwirklichen. Um das Richtige zu tun, bezieht Notation die Stimme der Kunden mit ein und weiss um die Kraft von Co-Creation. (pd/wid)