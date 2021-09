Die Wahlkampagne von AOP-IGP geht in die dritte Runde. Auch dieses Mal zeitlich abgestimmt auf die beiden nationalen Vorlagen. Und auch dieses Mal steckt wieder ganz viel Schweiz in der Kommunikation für die besten Produkte des Landes. Unübersehbar patriotisch mit dem Schweizer Kreuz kommt die von Openroom gewählte visuelle Umsetzung daher, während man inhaltlich die Volksabstimmung und die Vorlagen sympathisch auf die Schippe nimmt und damit für ein Ja «zu Genuss mit Ursprungsgarantie» wirbt.

Zum Einsatz kommen in der ganzen Schweiz F12- und F200-Plakate ((D)OOH) zusammen mit einem Onlineauftritt in den sozialen Medien. Ebenfalls werden Native Ads geschaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.



Verantwortlich bei AOP-IGP: Alain Farine (Direktor); verantwortlich bei Openroom creative agency: Eric Voser (Creative Direction/Strategie), Dagmara Garner (Consultant Social Media Marketing) Monica Kissling (Client Service Director), Andreas Konrad (Art Direction), Eric Voser / Andreas Konrad, (Text), Tamara Haf (Junior Art Direction), Yves Roth (Fotografie). (pd/cbe)