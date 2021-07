Sidlerdesign: James FM lanciert Imagekampagne

Der Schweizer Musiksender «James FM – good times only» hat die Sommer-Imagekampagne 2021 lanciert. In Zusammenarbeit mit der APG-Tochter Alpenplakat, der Digitalagentur Webkinder in Luzern und Sidlerdesign in Cham bewirbt das Privatradio das «Umschalten» zu James FM.

«Als erstes Schweizer Privatradio durfte James FM im Jahr 2018 die Partnerschaft mit der SRG eingehen und übernimmt seither die News von SRF», heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne baue auf der Botschaft «Die beste Musik von James mit den besten News von SRF» auf und positioniere James FM als Qualitäts-Musikradio für die deutschsprachige Schweiz.

Nebst Online- und Social-Media-Massnahmen setzt der Sender auf Out of Home mit klassischen F12-Plakaten, die ab sofort in der ganzen Zentralschweiz von Zug über Luzern bis Nidwalden zu sehen sind. James FM investiert rund einen Drittel des jährlichen Budgets in Werbung, wie es weiter heisst.

James FM ist seit 2016 auf Sendung und in der Zentralschweiz und im Oberwallis auf DAB sowie schweizweit via Streaming, Blue TV, Kabel, App und den Swiss Radioplayer zu empfangen. Der Sender erreicht laut eigenen Angaben täglich rund 25'000 Hörerinnen und Hörer und wird von der Zuger Bespoke Media Group betrieben.

Auftraggeber: Bespoke Media Group, Hünenberg; Plakat: Alpenplakat, Hünenberg, Bruno Frey; Web: Webkinder, Luzern, Enrik Berisha, Anja Bienz; Grafik: Sidlerdesign Cham, Mischa Sidler. (pd/cbe)