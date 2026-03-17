Werber des Jahres: Jan Kempter gewinnt den «Egon»

Jan Kempter ist «Werber des Jahres» 2026. Jury und Community-Voting haben den Preisträger bestimmt, der sich gegen Dominique Magnusson (Jung von Matt Limmat) und Pablo Schencke, Executive Creative Director und Partner bei Thjnk Zürich, durchsetzte.

Den «Egon» überreichte ihm Vorgänger Philipp Skrabal, Chief Creative Officer und Partner von Team Farner, im Rahmen der Award-Night am Dienstagabend im Palais Mascotte in Zürich. In seiner Laudatio betonte Skrabal, dass der Titel «Werber des Jahres» und Jan Kempter als Preisträger 2026 mit seiner pointierten und gewinnenden Art viel für das Ansehen der Kreativbranche bewegen könnten – und bezeichnete ihn als perfekten Leuchtturm für die Branche.

Kempters Weg führte über Scholz & Friends Berlin, Jung von Matt und Publicis zur Wirz Group, wo er seit 2021 tätig ist.

Der vom Magazin M&K verliehene Titel «Werber:in des Jahres» wird seit 1977 vergeben. Die vom Zürcher Künstler Max Grüter gestaltete Trophäe «Egon» gibt es seit 2001. Die Entscheidung fiel laut einer Mitteilung zu je 50 Prozent durch ein Lesenden-Voting im M&K-Newsletter und durch die Fachjury, die sich aus ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern zusammensetzt. (pd/cbe)