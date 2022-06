Cannes Lions 2022: Jean-Francois Pathy in die Jury berufen

Ursprünglich waren es drei Schweizer Jurymitglieder, die die weltweiten Kreativarbeiten bewerten sollten (persoenlich.com berichtete). Nun aber wurde eine weitere Person einberufen. Dabei handelt es sich um Jean-Francois Pathy, Marketing Direktor bei Fifa, wie Weischer.Cinema, die Repräsentantin des Cannes Lions Festival of Creativity in der Schweiz, mitteilt. Pathy wird beim diesjährigen Festival sein Urteil in der Kategorie Entertainment Lions for Sports einbringen. Somit kann die Schweiz insgesamt vier Juroren nach Cannes entsenden.

Schweizer Juroren des Cannes Lions International Festival of Creativity 2022:



- Luitgard Hagel von Jung von Matt Limmat (Film Shortlist)

- Anna Gallais von Weber Shandwick (Health & Wellness Shortlist)

- Patricia Corsi von Bayer Consumer Health (Healt & Wellness Awarding)

- Jean-Francois Pathy von Fifa (Entertainment Awarding)

«Die Einberufung von Jean-Francois Pathy in die Jury des Cannes Lions Festivals ist eine sehr erfreuliche Überraschung. Denn zum einen zeugt sie von der wachsenden Bedeutung, die die Schweiz auf der grossen globalen Bühne hat. Insofern ist jeder weitere Juryplatz für die Schweiz ein grosser Gewinn. Zum anderen zeigt die Ernennung von Kreativen auf Unternehmensseite aber auch, dass Kreativität heute breiter gefasst werden muss und nicht mehr allein der klassischen Kreativbranche zugeschriebenwerden kann. Denn nicht nur Agenturen, auch Unternehmen entwickeln sich immer weiter. Und das sieht das Festival», kommentiert Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema die Ernennung des vierten Schweizer Jurors.

Die Cannes Jury setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zum einen aus der Awarding und zum anderen aus der Shortlist Jury. Beide werden durch die Cannes Lions Festivalleitung besetzt und bewerten die Arbeiten der weltweiten Kreativ-Elite in verschiedenen Stadien des Auswahlprozesses. Die Jurybesetzung erfolgt dabei auf Basis der Nominierungen der Festivalrepräsentantinnen der Länder als auch Nominierungender Festivalleitung selbst. Die maximale Anzahl an Juryplätzen in den jeweiligen Kategorien ergibt sich aus den vorangegangenen Kreativleistungenund Awards des Landes im Vorjahr. Das Cannes Lions International Festival of Creativity findet in diesem Jahr vom 20.bis 24. Juni in Cannes statt. (pd/wid)