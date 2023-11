Serviceplan Suisse: Jede Ausrede ist gut, um blue TV zu schauen

Mit der TV-Box 5 lanciert Swisscom für blue TV eine TV Box, die über eine Anbindung ans Google-Universum verfügt. Neu können auf blue TV auch Paramount+ und Disney+ zugebucht werden (persoenlich.com berichtete). Für die Kampagne dazu hat Serviceplan Suisse vier Filme für TV und Online sowie Social Media Massnahmen entwickelt, heisst es in einer Mitteilung von Dienstag.

Ein einzelnes Wölklein am Himmel, ein zerrissener Schnürsenkel, ein kleiner Nieser oder ein platter Veloreifen – in den von McQueen Films produzierten TVC- und Onlineclips nutzen die Protagonistinnen wirklich jede erdenkliche Ausrede, um das tun zu können, was sie wirklich wollen: einfach mal chillen und bingen. Also nicht dem Zeitgeist entsprechend immer etwas vorhaben zu müssen und von FOMO (fear of missing out), der Angst etwas zu verpassen getrieben zu sein – sondern JOMO (joy of missing out) zu zelebrieren. Die Freude darüber, mal nicht alles mitmachen zu müssen.







Nebst den vier Filmen wird dieser Kerngedanke auch am POS, in einem Spezialinserat sowie in Social Media Posts mit etwas anderen Entscheidungshilfen humorvoll weiter ausgeführt. Beispielsweise mit einem «What’s your choice»-Filter, Entertainment-Diagrammen, Decision-Trees und den etwas anderen Strassen-Umfragen oder 3D-Postings. Ganz unterschiedlich gespielt und auf die einzelnen Zielgruppen angepasst – aber immer mit dem Fokus, unterhaltsam das attraktive blue TV Angebot mit Disney+ und Paramount+ sowie das Markenversprechen von Swisscom zu kommunizieren. Nämlich die Chancen einer vernetzten Welt einfach nutzen zu können.

Verantwortlich bei Serviceplan: Marcin Baba, Micha Seger (Executive Creative Direction), Edi Walker, Nicole Grogg (Beratung), Peter Schäfer, Philip Zsifkovits (Strategie), Nadja Tandler, Ioana Marinescu (Art Direction), Carina Kienzle, Govinda Schmidt, Michael Winnicki (Grafik), Günter Zumbach, Kelsang Gope, Peter Liptak, Paris Nikiforakis, (Konzept/Text), Barbara Meier (DTP), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); Verantwortliche bei McQueen: Philipp Petersson (Executive Producer), Johannes Bachmann (Regie), Daryl Hefti (Kamara), Johannes Diboky (Fotografie); Verantwortliche bei Mediaschneider: Bettina Mettler, Helene Leuenberger. (pd/spo)