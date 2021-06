Noch zu viele leere PET-Getränkeflaschen landen im Abfall und gelangen damit in die Verbrennung. Mit der schweizweit angelegten Kampagne «Jede, wirklich jede Flasche zählt!» sensibilisiert PET-Recycling Schweiz die Schweizer Bevölkerung, auch unterwegs wirklich jede leere PET-Getränkeflaschen in eine PET-Sammelbox zu entsorgen. Denn PET ist ein wertvoller Rohstoff und soll nicht in die Verbrennung gelangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit jeder Flasche, die ins Recycling gelangt, wird so viel Energie gespart, dass damit vier Stunden der Laptop genutzt werden kann», wird Lukas Schumacher, Leiter Marketing bei PET-Recycling Schweiz, zitiert. «Jede Flasche, wirklich jede Flasche zählt.» Insgesamt wolle PET-Recycling-Schweiz den Anteil PET im Restabfall um 5 Prozent reduzieren und dem Schweizer PET-Kreislauf zuführen.

Auf die Dringlichkeit wird in drei Landessprachen mit drei aussagestarken Sujets OOH, drei Videoclips und einem Kinder-Malwettbewerb aufmerksam gemacht.



Der Kampagnen-Auftakt macht am 9. Juni, mit einer Top-View-Platzierung auf TikTok, der Videoclip mit dem Street-Soccer-Weltmeister Patrick Bäurer. Ab dem 14. Juni ist die Sensibilisierungskampagne in der ganzen Schweiz digital und offline zu sehen.

