Ob Brot backen, Häuser bauen, Gärten pflegen oder IT-Systeme entwickeln: Jedes KMU betreibt ein Kerngeschäft, das die Geschäftsführer mit viel Leidenschaft und Können verfolgen – wenn sie denn überhaupt dazu kommen. Denn der zunehmende administrative Aufwand wird für viele KMUs zu einer zeitraubenden Belastung, worunter häufig auch das Kerngeschäft leidet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Hier springe TFP Treuhand in Appenzell ein.





Das Angebot, wie auch die Botschaft, seien nicht neu. Umso wichtiger war es einen Weg zu finden, um potentielle Neukunden mit einem frischen Ansatz zu überraschen. In einem ersten Schritt hat Ammarkt in einem zweistufigen Auftrag das komplette Erscheinungsbild des Traditionsunternehmens erneuert sowie einen zeitgemässen Webauftritt und eine an KMUs adressierte Imagekampagne realisiert.

«Wir halten KMUs den Bürokram vom Hals, damit sich diese auf das konzentrieren können, was sie am besten können. Und auch am liebsten tun.» Aus dieser konzeptionellen Kernbotschaft entwickelte Ammarkt vier Keyvisuals, die «das Leiden» vieler KMU Geschäftsführer illustriert – und natürlich auch gleich die Lösung präsentiert: Ein Mandat bei TFP.

Damit auch in einem begrenzten Budgetrahmen vier ausdruckstarke Szenen umgesetzt werden konnten, wurden diese nicht etwa fotografiert, sondern komplett mit CGI virtuell erschaffen. Lediglich die Protagonisten wurden in einem einzigen Tag im Studio in Szene gesetzt.

Verantwortlich bei TFP: Simon Koster (Partner/Bereichsleiter IT/Administration), Tobias Büchler (Partner/Wirtschafftsprüfer), Reto Mock (Partner/Fachspezialist Steuern); verantwortlich bei Ammarkt: Thomas Bosson (Creative Direction), Guido Huwyler (Text/Konzept), Hector Perez (Art Direction), Jae Erne (Art Direction), Marcel Odermatt (CEO), Bianca Jud (Beratung); Fotograf: Marcel Mayer; CGI: Atelier Rococoon – Tom Hillebrand und Helmut Nederegger. (pd/lol)