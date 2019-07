Ruf Lanz: Jeder VBZ-Fahrgast ist ein bisschen Greta

Greta Thunberg ist das internationale Gesicht der jungen Klima-Aktivisten – und das Idol einer ganzen Generation. In ihren Auftritten fordere die 16-jährige Schwedin, dass mehr gehandelt und weniger bloss über den Klimawandel geredet wird. So reiste sie für ihre eindringliche Rede am Weltwirtschaftsforum in Davos mit dem Zug aus Stockholm an, und kommende Woche werde sie am Klimagipfel «Smile for Future» in der Schweiz erwartet, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zürich seien 720’000 Menschen täglich ein bisschen Greta, indem sie Trams und Trolleybusse benützen. Denn diese würden sie mit umweltschonender Elektro-Energie ans Ziel bringen. Zum Vergleich: Eine Person im Tram verursacht rund 60-mal weniger CO 2 -Emissionen als eine Person im Auto (bei Durchschnittsverbrauch und -auslastung). Zudem schone man neben der Umwelt gleich noch ihre Nerven im dichten Stadtverkehr.

Der pointierte Werbeauftritt wurde kreiert von Ruf Lanz, der langjährigen Leadagentur der Verkehrsbetriebe Zürich. Die VBZ-Kampagnen von Ruf Lanz seien bisher über 140-mal ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Evergreen-Award des Art Directors Club Switzerland. Die jüngste Kampagne fahre ein auf ganzseitigen Inseraten in «20 Minuten», auf Fahrerrückwand-Plakaten sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.

