Salz & Water: Jetzt nimmt Zürich den Mund noch voller

In den Staaten sind die Firehouse Subs längst Tradition: Einst von zwei Feuerwehrmännern in Florida gegründet, ist das Unternehmen mittlerweile Teil der RBI Group, zu der unter anderem auch Burger King gehört. Jetzt expandiert die Fastfood-Kette erstmals über den grossen Teich und setzte sich mitten in das Herz von Zürich: Am Stauffacher eröffnete die erste Filiale ausserhalb des amerikanischen Festlands. Weitere sind in Planung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gegen mehrere Agenturen durchgesetzt

Damit ganz Zürich grossen Hunger auf geschmackvolle Sandwiches bekommt, wurde die Eröffnung von einer umfassenden Online- und OOH-Kampagne begleitet. Verantwortlich dafür zeichnete die Zürcher Agentur Salz & Water, die sich den Etat nach einem mehrstufigen Pitch sichern konnte.

Das Besondere daran: Firehouse Subs erfährt gerade ein komplettes Rebranding. Salz & Water arbeitete deshalb eng mit den RBI-internen Brandingteam zusammen und konnte jetzt die weltweit erste Kampagne im neuen Look & Feel präsentieren.

«Wir haben nicht nur die Filialeröffnung kommunikativ begleitet, sondern auch die Marke für ihre erfolgreiche Expansion nach Europa übersetzt. Und das alles in eine erfrischende, authentische Kampagne mit hyperlokalem Bezug umgesetzt. Ich glaube, man sieht, dass uns die Zusammenarbeit wahnsinnig viel Freude gemacht hat», wird Matthias Kadlubsky, ECD bei Salz & Water, in der Mitteilung zitiert.

Neben den gängigen digitalen Plattformen (Facebook & Instagram, Google Search, YouTube, TikTok) entschied sich Salz & Water an den wichtigsten Knotenpunkte rund um den Stauffacher auch für einen (D)OOH-Mediamix – zwei Spezialplakate inklusive.

«Mit unserer Eröffnung in Zürich zünden wir die globale Expansion von Firehouse Subs. Dass der Startschuss so fulminant ausfallen konnte, verdanken wir unter anderem der Kreativität und Macher-Mentalität von Salz & Water», so Julien Desrez, Sr. Director, Head of Marketing von Firehouse Subs International.

Verantwortlich bei RBI: Ryan Ramseier (General Manager, Firehouse Subs EMEA), Julien Desrez (Senior Director, Head of Marketing, Firehouse Subs International), António Brandão Marques (Chief Brand Officer), Shira Bell (Director, Global Brand Design), Leonor Pais Antunes (Manager), Paula Dignoes (Manager), Fabio Cragnolini (Senior Manager); verantwortlich bei Salz & Water: Frédéric Praplan, Christian Schickler, Matthias Kadlubsky (Gesamtverantwortung), Liisa Kivirähk, Hannah Tomlinson, Nadine Federspiel, Mihai Sovaiala, Torsten Maas, Jonas Habermacher, Hendrik Sommerfeld (Kreation), Emily Swantee, Raffael Gava (Beratung & Projektleitung); verantwortlich bei Navada: Horatiu Sovaiala (Fotografie & DOP), Mariska van Lavieren (Executive Producer), Tugba Temel (Line Producer), Esther Egli (Food-Styling), June Fischer (Hair & Make-up); Patrick Salonen (Postproduktion); verantwortlich bei Outdoor Media: Rick Meier (Partner, GL), Valentina Nuñez (Media Planner), Candida Risi (Key Account Manager). (pd/cbe)