Publiziert am 18.08.2026

Die Kampagne setzt in erster Linie auf digitale Werbung und zeigt auf, was die beiden Berufsfelder verbindet: Verantwortung, Präzision, Menschlichkeit und Fingerspitzengefühl. Als Sinnbild dient dabei etwa der Arzt, der einer Patientin eine schwierige Diagnose eröffnet, neben der digitalen Ermittlerin, die digitale Spuren auswertet – zwei Tätigkeiten vor unterschiedlichem Hintergrund, die dasselbe hohe Mass an Sorgfalt und Feingefühl erfordern.

Diese Gemeinsamkeiten in einem in vielerlei Hinsicht vergleichbaren Arbeitsumfeld haben die beiden grossen Aargauer Arbeitgeber dazu bewogen, ihre Kräfte zu bündeln. Mit der gemeinsamen Kampagne bewerben das KSA und die Kantonspolizei Aargau die Vielfalt an Berufsbildern, die sie Menschen mit Herz zu bieten haben. Wer bei der Polizei oder im Spital arbeitet, ist – ob im Einsatz auf der Strasse, im Notfall oder auf der Station – mitten im echten Leben und leistet einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Konzipiert wurde die Kampagne von der Agentur Lumina Health, welche die Grundidee ausgearbeitet hat. Die Weiterentwicklung erfolgte anschliessend gemeinsam mit der Aarauer Agentur Qube Creatives, wie es auf Anfrage heisst.

Die Kampagne ist bereits seit Mitte Juli angelaufen; ab Mitte August folgen in erster Linie Web-Inhalte. Damit wollen das Kantonsspital Aarau und die Kantonspolizei Aargau interessierte und geeignete Personen motivieren, sich für einen sinnstiftenden Beruf mit Zukunft zu entscheiden. (pd/cbe)