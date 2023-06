Auf Einladung der International Advertising Association trafen sich am Donnerstag Mitglieder und Gäste der IAA zum 60-Jahre-Jubiläum. Über 130 C-Level-Marketers feierten in der Wöschi Wollishofen bis in die späten Abendstunden und genossen bestes Networking mit Branchenkolleginnen und -kollegen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Das IAA Swiss Chapter wurde während der Boom-Zeit der Schweizer Werbung gegründet. Bereits vor 60 Jahren wollten sich die führenden Köpfe der Branche vernetzen. National, wie auch international», sagt Andreas Widmer, Präsident des IAA Swiss Chapters und freut sich über den gelungenen Anlass und das grosse Interesse der Teilnehmer auf das Jubiläum anzustossen.

«Ich freue mich, so viele spannende Köpfe an unserer Jubiläumsfeier begrüssen zu dürfen», sagt Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters. «Die IAA-Familie wächst konstant und ist ein relevantes Netzwerk hier in der Schweiz, wie auch Global: Eine Tri-Partite mit Werbeauftraggebern, Medienunternehmen und Agenturen.»

«Die Feier am Zürichsee mit Persönlichkeiten aus leitender Stellung aus Wirtschaft, Medien und Werbung war ein fantastischer Anlass», ergänzt IAA-Vorstandsmitglied Matthias Kiess, CEO TBWA. «Unsere Industrie hat in den letzten 60 Jahren viele Veränderungen erfahren und musste sich neuen Technologien und Trends anpassen. Die IAA war und ist ein wichtiger, globaler Kompass für unsere Branche!» (pd/wid)