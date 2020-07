Kargo: Jubiläumskampagne für Bärtschi Optik

Um den Meilenstein zum 75. jährigen Bestehen zu würdigen, wurde Kargo Kommunikation mit der Konzipierung und Umsetzung einer Jubiläumskampagne beauftragt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die drei Jubiläumsgesichter mit der 2020-Brille bilden hierbei die Key Visuals. Sie zieren diverse prominente Plakatstellen in der Berner Innenstadt und lächeln von Hängeplakaten in Bussen und Trams.

Über Social Media Paid Ads kommen sie mal statisch, mal animiert zum Zug und werden in unterschiedlichen Creatives in drei Wellen dank gezieltem Targeting der jeweiligen Zielgruppe ausgespielt. Zudem können engagierte Kundinnen und Kunden via Instagram einen eigens kreierten AR-Filter nutzen und Bärtschi über den digitalen Weg zum Jubiläum gratulieren.

Der digitale Stil-Check auf der Kampagnenseite wurde im Rahmen des 75. Jubiläums gemeinsam mit Novu neu aufgesetzt: Nach dem Motto «75 Jahre stilsichere Beratung» zollt das Fragespiel den grossen Ikonen in Sachen Stil, Musik und Film der letzten 7 Dekaden Tribut und unterstreicht die vielfältige Mode der letzten 75 Jahre. Von Elvis Presley bis Kate Moss, von Cat Eye bis Aviator.

Hier findet man mit nur wenigen Klicks zum Bärtschi-Mitarbeitenden, der bzw. die dem eigenen Style am ehesten entspricht. Und kann dank integriertem Termintool bei erfolgtem Match direkt einen Beratungstermin im Geschäft beim Zytglogge vereinbaren.





Verantwortlich bei Bärtschi Optik: Frank Bärtschi; verantwortlich bei Kargo: Christoph Balsiger (Creative Direction), Fabia Dellsperger (Creative Direction), Nicole Balsiger-Gerber (Strategische Beratung), Lea Masserini (Beratung offline), Sarah Tanner (Beratung digital), Jorge Martinez (Grafik und Animation); Technische Umsetzung Website: Novu. (pd/lol)