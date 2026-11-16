Dieter Boller: Locationscouting mit tödlichem Ausgang

Publiziert am 16.11.2026

Die Sonora-Wüste, der malaysische Dschungel, die schwedische Wildnis, die New Yorker Skyline und ein Haifischbecken an der südafrikanischen Küste: Für eine klassische Filmproduktion bedeuteten diese Drehorte monatelange Planung, weite Reisen, Bewilligungen und Versicherungen. Der Film «The Perfect Location» begleitet ein sechsköpfiges Filmteam und seinen Kunden beim Locationscouting über diese fünf Schauplätze. Nicht alle kehren zurück.

Deadpan, schwarzhumorig und konsequent überzeichnet treibt der Film auf die Spitze, was echtes Locationscouting kostet: Zeit, Nerven und Geld. Nebenbei will er zeigen, dass man für eine Filmproduktion nirgends mehr hinreisen muss, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hinter dem Projekt steht Spaice, ein Berliner KI-Produktionsstudio, das Anfang 2026 als Joint Venture von Werbefilmproducer Max Schlett und der Münchner Produktionsfirma Urbanuncut gegründet wurde. Idee, Drehbuch und Regie stammen vom Zürcher Freelance Creative Director und Copywriter Dieter Boller, der unter anderem für Sunrise, SBB, Threema und Migros Basel arbeitet.

«KI killt vor allem Ausreden»

«KI sei ein Killer, heisst es. Ich sehe es eher so: KI killt vor allem Ausreden. Zu teuer, zu weit weg, zu riskant», so Boller. Entstanden ist der Film mithilfe eines eigens entwickelten KI-Produktionsworkflows. Für Spaice ist er zugleich Visitenkarte und Beweis dafür, was das Studio für Marken leisten kann. «Die besten Ideen für KI-Produktion sind die, die als solche von vornherein konzipiert sind und durch KI nicht einfach günstiger und schneller hergestellt werden sollen», wird Max Schlett, Co-Founder und Executive Producer von Spaice, zitiert.

«The Perfect Location» wird ab Montag auf LinkedIn und Instagram ausgespielt. (pd/cbe)