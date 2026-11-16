Family: Marken spannen gegen Einsamkeit zusammen

Publiziert am 16.11.2026

Das Prinzip: Unternehmen setzen ihre Reichweite, Werbebudgets und Kommunikationsleistungen nicht für eigene Produkte ein, sondern gemeinsam für ein gesellschaftliches Anliegen. Neben der KPT machen bisher Micasa, Pax Versicherung, Samsung, Nivea und Pringles mit. Die Bindella-Gruppe beteiligt sich mit eigenen Aktivitäten. Als erstes Thema hat die Stiftung die Einsamkeit gewählt.

Initiant ist Claudio Catrambone, Gründer und CEO von Family. Er präsidiert auch den Stiftungsrat. «Als Agentur arbeiten wir jeden Tag mit Marken daran, Menschen zu erreichen und zu bewegen», lässt er sich in einer Mitteilung zitieren. Irgendwann habe er sich gefragt, was sich damit auch für die Gesellschaft bewirken liesse. Laut Mitteilung hat Family die Stiftung pro bono aufgebaut. Die Agentur ist auch für die operative Umsetzung verantwortlich. Die KPT ist Founding Partner und hat den Aufbau und die Lancierung unterstützt. Im Stiftungsrat sitzen ausserdem Walter Bosshard, Verwaltungsratspräsident der KPT, Stefan Burkhalter, Mitglied der KPT-Geschäftsleitung, Stefan Bircher von der Produktionsfirma Shining Film und Ronald Haug.

Swiss Brands United hat ihren Sitz in Bern und ist steuerbefreit. Die Partner bringen laut Catrambone «je nach ihren Möglichkeiten Reichweite, Kommunikationsleistungen, finanzielle Mittel oder konkrete Aktionen ein». Wie viel Geld sie beitragen, nennt die Mitteilung nicht. Die Medienpartner stellen Werbeleistungen im Wert von über zwölf Millionen Franken zur Verfügung.

Drei Jahre zum Thema Einsamkeit

Die Stiftung will sich in den kommenden drei Jahren auf das Thema Einsamkeit konzentrieren. Sie beruft sich dabei auf die Schweizerische Gesundheitsbefragung des Bundesamts für Statistik. Danach fühlt sich jede dritte Person in der Schweiz manchmal bis häufig einsam. Besonders betroffen sind laut der Stiftung junge Erwachsene, Alleinerziehende und verwitwete Personen.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Film «Die stille Freundschaft». Er handelt von Oskar, einem Axolotl im Aquarium eines Kinderspitals, der sich mit einem kranken Jungen anfreundet. Luca Hänni singt den eigens für die Kampagne geschriebenen Song «Somebody».

Was das Lied während der Kampagne auf den Streamingdiensten einbringt, wird gespendet. Micasa verkauft Oskar in 17 Filialen als Plüschtier und spendet den ganzen Erlös. Bindella stellt über die Feiertage in 17 Restaurants Begegnungstische für Menschen auf, die Weihnachten sonst allein verbringen würden.

Die Spenden gehen an die Stiftung Wunderlampe, die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe und das Projekt malreden des Vereins Silbernetz Schweiz. Die Kampagne läuft dreisprachig im Fernsehen, auf Plakaten, online und auf Social Media. Strategie, Kreation und Media kommen von Family, den Film hat Shining Film produziert. Regie führte Duncan Christie.

Die Stiftung ist laut eigenen Angaben langfristig angelegt und nicht als einmalige Weihnachtsaktion gedacht. «Die Weihnachtszeit soll den gemeinsamen kommunikativen Höhepunkt bilden», sagt Catrambone. Die Stiftung lädt weitere Marken ein, sich anzuschliessen. Informationen und Spendenmöglichkeiten gibt es auf sbu.charity. (pd/cbe)