Das Modeunternehmen Jucan zeigt in einer neuen Kampagne einen Kunden bei der Anprobe seines neuen Outfits, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Werbeclip, welcher von Alder Strässle and Partner konzipiert und von Marty–Trezzini produziert wurde, wird im TV, Online, auf Social Media und im Kino zu sehen sein. Als Ideengrundlage für den neuen Spot diente das positive Gefühl, wenn im wahren Leben im Spiegel alle Details eines Outfits, von Schuhen bis zum Oberteil, perfekt aufeinander abgestimmt sind.

«Der Film zeigt sehr witzig eine typische und schöne Situation, welche wir in unseren Stores immer und immer wieder beobachten können. Sobald nämlich ein Outfit perfekt passt, stärkt das automatisch auch das Selbstwertgefühl des Menschen. Man ist selbstbewusst, aufgestellt und voller Elan die Welt zu erobern», wird Inhaber Johannes Ucan in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Jucan: Johannes Ucan, Tizian Scheidegger; verantwortlich bei Alder Strässle and Partner: Ramon Alder, Nico Strässle; verantwortlich bei Marty–Trezzini: Yves Marty, Tim Rüegg, Gianluca Trezzini. (pd/yk)