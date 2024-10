Day Partners: Julia Ewers wird Strategiechefin

Publiziert am 31.10.2024

Seit Oktober verstärkt die erfahrene Strategin Julia Ewers das Team von Day Partners als Head of Strategy. Sie bringt umfassende Expertise mit, die sie unter anderem als Head of Strategy Consulting bei Wirz Communication sowie in früheren Positionen bei Philipp und Keuntje, Ogilvy und Tchibo erworben hat, heisst es in einer Mitteilung.

«Julia ist fachlich und menschlich der perfekte Match für uns», wird Annette Häcki, Mitgründerin von Day zitiert. «Sie bringt viel Erfahrung mit, bereichert unser Team und passt ideal zur partnerschaftlichen, intensiven Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden.»

Wie auch die beiden Day-Gründer Annette Häcki und Marcel Walzl erarbeitet Julia Ewers die Lösungen nicht für, sondern gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden. «Dank des intensiven Austauschs fliesst das Know-how von Kundenseite direkt in die Lösungsfindung ein. Unser Modell erlaubt es uns, Marken von Grund auf strategisch zu prägen und ganzheitlich zu begleiten – vom KMU bis zum internationalen Konzern,» wird Ewers zitiert. «Von Anfang an spüre ich dabei die Wertschätzung für unsere Arbeit und freue mich, wie viel wir gemeinsam erreichen.»

Häcki und Walzl haben Day Partners im November 2023 gegründet (persoenlich.com berichtete). Nach einem erfolgreichen ersten Jahr vergrössere sich nun das Team und die Agentur beziehe neue Räumlichkeiten nahe der ETH im Zürcher Kreis 6, heisst es weiter. (pd/wid)