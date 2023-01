ADC Young Creatives Award: Junge Kreative tüfteln an CS-Kampagne

Am Mittwochabend fand online der diesjährige Briefing-Event des ADC Young Creatives Awards statt. Hanna Jackl, Projektleiterin des ADC Switzerland, begrüsste die rund 120 Interessierten mit einer Aussicht auf das, was die Youngsters im Falle einer Auszeichnung erwartet: Zu gewinnen gibt es vier der begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct und Cyber. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Awards können zudem Mitglieder des «Young ADC» und somit Teil des ADC Switzerland werden und erhalten dadurch ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC Jurierung.

«Liebe Jung-Kreative, ja es ist wahr: Eure diesjährige Briefinggeberin ist eine Bank», fuhr anschliessend David Schätti, Head Marketing Initiatives & Advertising Schweiz bei der Credit Suisse, mit dem Briefing fort. Und verriet die diesjährige Challenge: «Bringt die Initiative zu #ChangeTheGame auf das nächste Level. Nutzt die Kraft der Frauen-Fussball-Nati, um auf das Thema Frauen & Finanzen aufmerksam zu machen und die Credit Suisse als lösungsorientierte Bank zu positionieren. Und das Wichtigste dabei: Vergesst, was ihr eventuell Langweiliges über Banken denkt, seid neugierig in der Ideenfindung und mutig in der Umsetzung. Wir wollen und suchen das ganz explizit.»

Anschliessend unterstützte Urs Krucker, ADC Member und Marketing-Stratege, mit einem spannenden Strategie-Wrap-up zur diesjährigen Aufgabe.

Unter www.adc.ch gibt es sowohl das Briefing als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch. Einsendeschluss des 16. ADC Young Creatives Award ist der 22. Februar 2023. (pd/mj)