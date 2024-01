ADC Young Creatives Award: Junge Kreative tüfteln an Kampagne

Am Mittwochabend fand online der diesjährige Briefing-Event des ADC Young Creatives Awards statt. Hanna Jackl, Projektleiterin des ADC Switzerland, begrüsste die rund 130 Interessierten mit einer Aussicht auf das, was die Youngsters im Falle einer Auszeichnung erwartet.

Zu gewinnen gibt es vier der begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct und Cyber. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Awards können Mitglieder des «Young ADC» und somit Teil des ADC Switzerland werden und erhalten dadurch ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC-Jurierung. Dank der Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz vertreten die Winner-Teams in den Kategorien Film, Outdoor und Cyber zudem im Juni die Schweiz an der Young Lions Competition in Cannes.

Anschliessend fuhr Sven Guggenheim, Leiter Marketing Kommunikation bei der Genossenschaft Migros Zürich, mit dem Briefing fort und verriet die diesjährige Challenge: «Das Murpfi ist in der Genossenschaft Migros Zürich eingezogen; kreiert mit uns gemeinsam die weitere Geschichte des knuffigen, herzigen Murpfis und bringt diese zum (Er-)Leben – für unsere kleinen, aber auch grossen Migros-Kinder.»

Danach unterstützte Romana Schmidtpeter, ADC-Vorständin und Marketingstrategin, mit einem Strategie-Wrap-up zur diesjährigen Aufgabe.

Unter adc.ch gibt es sowohl das Briefing als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch. Einsendeschluss des 17. ADC Young Creatives Award ist der 28. Februar 2024.

Neben der Genossenschaft Migros Zürich als Briefing-Partnerin darf sich der Veranstalter über die Unterstützung der langjährigen Sponsoren APG|SGA, Blick, Die Post, Swissfilm Association und Keystone-SDA sowie von Weischer.Cinema Schweiz als offizieller Schweizer Cannes-Lions-Repräsentant und ADC-Kooperationspartner freuen. Veranstalter ist der ADC Switzerland, unterstützt vom Verband LSA Leading Swiss Agencies. (pd/cbe)