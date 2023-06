Karling: Junge Volksmusikanten für SRF inszeniert

2023 ist bei SRF das Volksmusik-Superjahr, denn mit dem Eidgenössischen Jodlerfest in Zug und dem Volksmusikfest in Bellinzona gibt es dieses Jahr gleich zwei bedeutende Grossveranstaltungen. Ein besonderes Augenmerk lege SRF seit Jahren auf die Förderung des Volksmusik-Nachwuchses, heisst es in der Mitteilung von Karling.

Die Agentur hat für SRF eine Kampagne entwickelt, welche das Volksmusik-Superjahr mit Fokus auf den Nachwuchs pointiert in Szene setzt. Die Bilder vom Fototeam Maya & Daniele präsentieren die jüngsten Volksmusikanten mit viel Charme und einem Augenzwinkern. Die Kampagne zum «SRF Thema Volksmusik» ist auf E-Panels sowie in Anzeigen und Bannern zu sehen. (pd/wid)