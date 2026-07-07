TBWA\Zürich: Rivella-Kampagne feiert die Spontanität

Kernstück der Kampagne bilden zwei 20-sekündige Filme für TVC, Online-Video und Social Media. Die Sujets – ein spontaner Sprung ins kalte Wasser während eines Staus sowie ein Umzug, der mit Humor genommen wird – stammen vom dänischen Regieduo Vida, umgesetzt wurde die Produktion durch die TBWA-interne Einheit ViDo.
Ergänzt wird die Kampagne durch zwei Keyvisuals, die geöffnete Rivella-Flaschen kurz vor dem titelgebenden «Ja» zeigen. Neben dem neuen Claim setzt die Kampagne laut Mitteilung auf eine jüngere und lebendigere Bildsprache.
«Die Kampagne und unsere neue Markenpositionierung platziert den Brand nicht nur mitten ins Geschehen, sondern macht aus dem Durstlöscher Rivella den Impulsgeber», lässt sich Francesco Camenzind, Brand Manager von Rivella, in der Mitteilung zitieren.
Die Assets werden neben den gängigen Kanälen auch als Digital-out-of-Home, grossflächige Branding Days und Display Ads eingesetzt. Für Spätsommer und Herbst sind laut Mitteilung weitere Social-Media-Aktivierungen geplant, umgesetzt durch die TBWA-interne Einheit Buzz. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Rivella: Francesco Camenzind (Brand Manager), Marianna Länsitalo (Head Brand Management Communication & Digital), Angelika Leemann (Co-CMO), Sara Jermann (Co-CMO), Kevin Bieri (Digital Manager), Niels Niemann (Brand Manager Digital), Morena Russo (Project Manager Brands); verantwortlich TBWA\Zürich: Lukas Diem, Helena Amor (Strategie), Manuel Wenzel, Sarah Rüegger, Angelo Sciullo, Naomi Gulla, Selina Engeli, Marco Kamber, Alisea Ferrara (Kreation), Claudia Sigg, Sina Gelin (Beratung), Melanie Furrer, Marc Pflug (DTP); verantwortlich bei TBWA\ViDo: Stefanie Bereiter (Executive Producer), Meret Früh (Line Producer), Domenico Catena, Nicolao Garcia-Negrello (Motion Design), Kristoffer Kirketerp Frandsen & Christian Kirkeby (Vida Regie und Kamera), Patrick Bachmann (Cloudscape AI/VFX), Patrik Linden (Fotografie); verantwortlich bei Publicis Media für Mediaplanung: Evelin Wachter (COO), Thao Nguyen (Account Director), Thomas Kupferschmid (Senior Account Manager), Iona Jefferies (Digital Account Director), Philipp Stucky (Senior Digital Account Manager), Alina Tur (Digital Account Executive), Ingo Sautter (Head of Strategy & Data), Giulia Destro (Strategy & Data Manager), Gizem Cakir (Account Manager); verantwortlich bei ACE2ACE für (D)OOH-Planung: Nurittin Yildirim (Account Director), Florian Zimmermann (Mitinhaber & Account Director).