TBWA\Zürich: Rivella-Kampagne feiert die Spontanität

Publiziert am 07.07.2026

Kernstück der Kampagne bilden zwei 20-sekündige Filme für TVC, Online-Video und Social Media. Die Sujets – ein spontaner Sprung ins kalte Wasser während eines Staus sowie ein Umzug, der mit Humor genommen wird – stammen vom dänischen Regieduo Vida, umgesetzt wurde die Produktion durch die TBWA-interne Einheit ViDo.



Ergänzt wird die Kampagne durch zwei Keyvisuals, die geöffnete Rivella-Flaschen kurz vor dem titelgebenden «Ja» zeigen. Neben dem neuen Claim setzt die Kampagne laut Mitteilung auf eine jüngere und lebendigere Bildsprache.

«Die Kampagne und unsere neue Markenpositionierung platziert den Brand nicht nur mitten ins Geschehen, sondern macht aus dem Durstlöscher Rivella den Impulsgeber», lässt sich Francesco Camenzind, Brand Manager von Rivella, in der Mitteilung zitieren.

Die Assets werden neben den gängigen Kanälen auch als Digital-out-of-Home, grossflächige Branding Days und Display Ads eingesetzt. Für Spätsommer und Herbst sind laut Mitteilung weitere Social-Media-Aktivierungen geplant, umgesetzt durch die TBWA-interne Einheit Buzz. (pd/cbe)