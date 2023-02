Nach der erfolgreichen Lancierung des ersten hochschulübergreifenden Wettbewerbs für Marketing-Kommunikation im letzten Jahr startet der Junior Agency Award 2023 erneut ins Semester, wie es in einer Mitteilung heisst. Erarbeitet wird ein Kommunikationskonzept für das Sponsoring Engagement der Swisscom.

Der Junior Agency Award ermöglicht den Studierenden von drei Schweizer Hochschulen vertiefte Einblicke in die Alltagswelt von LSA-Mitgliedsagenturen. Anhand eines realen Kundenbeispiels entwickeln die Studierenden in Teams eine Kampagne und werden dabei jeweils von einer LSA-Agentur begleitet. In diesem Jahr konnte die Swisscom als Kundin gewonnen werden. Die Studierenden erhalten den Auftrag, ein aufmerksamkeitsstarkes und innovatives Kommunikationskonzept zur Aktivierung des Sponsoringengagements der Swisscom im Schweizer Fussball zu entwickeln. Die Swisscom ist Partnerin der Swiss Football League und unterstützt die Credit Suisse Super League, die höchste Fussballliga der Schweiz. Mit Blue TV bringt sie die ganze Welt des Fussballs in die Schweizer Stuben.

Nach der Vorausscheidung Ende Mai werden am 20. Juni 2023 die Arbeiten im Rahmen einer Award-Verleihung vor einer Fachjury aus Agenturvertreterinnen und -vertreter präsentiert und prämiert, schreibt der LSA weiter.

Vernetzung von Hochschulen in die Praxis

Der LSA Junior Agency Award wird als Wahlmodul an den Hochschulen in der Deutschschweiz mit dem Ziel durchgeführt, im nächsten Jahr weitere Fachhochschulen und Universitäten für den Hochschulwettbewerb zu begeistern. Dieser fördert den Praxisbezug von Studiengängen wie der Betriebsökonomie, Marketing oder Digital Business Management.

Die Auseinandersetzung mit der Fallstudie fördert die praktische Anwendung theoretischen Wissens, steigert die Teamfähigkeit und bietet die Möglichkeit, Präsentationen vor einem grossen Publikum zu halten sowie Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Gleichzeitig dient der Award den teilnehmenden LSA-Agenturen zur Nachwuchsrekrutierung und den Hochschulen zur Steigerung der Attraktivität ihres Ausbildungsangebots.