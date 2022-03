LSA: Junior Agency Award startet ins Semester

Leading Swiss Agencies, der Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz, hat Ende Februar den Junior Agency Award lanciert. Dieser ermöglicht Studierenden von fünf Schweizer Hochschulen vertiefte Einblicke in die Alltagswelt von LSA-Mitgliedsagenturen, wie es in einer Mitteilung heisst. Anhand eines realen Kundenbeispiels entwickeln die Studierenden in Teams eine Kampagne und werden dabei jeweils von einer LSA-Agentur begleitet.

Am 16. Juni 2022 werden die Arbeiten im Rahmen einer Award-Verleihung vor einer Fachjury aus Agenturvertreterinnen und -vertreter präsentiert und prämiert. Mittlerweile ist der Startschuss für das Projekt gefallen, an dem sich nebst *Hochschulen auch *Mitgliedsagenturen des LSA beteiligen. Somit ist der LSA Junior Agency Award laut Angaben des Verbands der erste hochschulübergreifende Wettbewerb für Marketing-Kommunikation in der Schweiz.

Vernetzung von Hochschulen und Praxis

Der Award wird als Wahlmodul an fünf Hochschulen in der Deutschschweiz mit dem Ziel lanciert, im nächsten Jahr weitere Schulen und Universitäten für den Hochschulwettbewerb zu begeistern. Dieser fördere den Praxisbezug von Studiengängen wie Betriebsökonomie, Marketing oder Digital Business Management. Die Auseinandersetzung mit der Fallstudie fördere die praktische Anwendung theoretischen Wissens, steigere die Teamfähigkeit und biete die Möglichkeit, Präsentationen vor einem grossen Publikum zu halten sowie Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Gleichzeitig diene der Award den teilnehmenden LSA-Agenturen zur Nachwuchsrekrutierung und den Hochschulen zur Steigerung der Attraktivität ihres Ausbildungsangebots.

Entwicklung einer Kampagne für Migrolino

Im Verlauf des aktuellen Frühlingssemesters arbeiten die Studierenden am gleichen Case, der gemäss Mitteilung durch die LSA-Agentur Publicis Zürich bereitgestellt wurde. Sie haben den Auftrag erhalten, für die Migrolino ein Konzept zur Lancierung eines neuen Brands zu entwickeln. Mit «gooods» lanciert Migrolino ein weiteres Convenience-Shopformat, das für Genuss und Gesundheit, den schnellen Einkauf zwischendurch und ein vielfältiges sowie geschmackvolles Shoppingerlebnis stehe. Das neue Format soll an Bahnhöfen, Tankstellen und hochfrequentierten Innenstadtlagen etabliert werden. Die Studierenden sollen Ideen entwickeln, wie dieses auf frische und gesunde Produkte fokussierte Format über bestehende Kanäle für die vorgegebenen Zielgruppen vermarktet werden soll.

Frische Ansätze sind gesucht

Während eines Kick-off-Briefings wurde der Case den Studierenden nähergebracht und es bestand die Möglichkeit für eine Fragerunde. Die Kampagne soll einen «hyper-lokalen Ansatz» verfolgen und auf die Vermarktung von frischen und gesunden Produkten fokussieren. Gemäss Alexandra Vogel, Leiterin Marketing bei Migrolino, sind die Studierenden bei der Umsetzung auf keine Weise eingeschränkt und können ihrer Kreativität «freien Lauf lassen, um mit einer bedürfnisorientierten Botschaft die Kundschaft zielgerichtet anzusprechen». Die Studierenden hatten bereits die Möglichkeit, sich in den Fall einzulesen und konkrete Fragen zum Thema Foodwaste, zum Zeitablauf der Kampagne und zur Einbindung von sozialen Medien zu stellen. In den kommenden Wochen könne jedes Team die Ideen mit einem zugeteilten Agenturcoach einordnen und weiterentwickeln.

Nachwuchsförderung für die Branche

Leading Swiss Agencies setzt sich mit Projekten wie dem LSA Junior Agency Award, mit Young LSA, der Dialog- und Netzwerkplattform für junge Mitarbeitende aus LSA-Agenturen, oder dem jährlich stattfindenden LSA-Bootcamp gemäss Mitteilung einerseits dafür ein, LSA-Agenturen als attraktive Arbeitgeberinnen zu positionieren. Andererseits sollen mit diesen Initiativen zugunsten des Agenturnachwuchses die Vielfältigkeit und die Attraktivität der verschiedenen Berufsbilder sowie Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Kommunikationsbranche vermittelt werden. Der Junior Agency Award lässt Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit 19 LSA-Mitgliedsagenturen kooperieren und garantiert dabei einmalige Erfahrungen und Austauschmöglichkeiten. (pd/tim)

*Teilnehmende Hochschulen: Berner Fachhochschule (BFH), Fachhochschule Graubünden (FHGR), Hochschule Luzern (HSLU), Höhere Fachschule für Wirtschaft Bern (HFWbern.ch), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

*Teilnehmende Agenturen: Blueheart, Bühler&Bühler, Dept, Erdmannpeisker, Farner, Furrerhugi, Futureworks, Grip Agency, Havas, In Flagranti, Inhalt & Form, Komet, Maxomedia, Merkle, Neustadt, Serviceplan, Webrepublic, Wirz, Wunderman Thompson.