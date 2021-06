Wirz-Gruppe: Jürg Stuker wird Verwaltungsratspräsident

An der Generalversammlung der Wirz Partner Holding vom Donnerstag wurde Jürg Stuker als Nachfolger von Andreas Schmid zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der inhabergeführten Kommunikationsgruppe gewählt. Mit Schmid scheidet gleichzeitig und wie angekündigt auch Geri Aebi aus dem Verwaltungsrat aus (persoenlich.com berichtete).

Jürg Stuker war bis Ende 2020 über 20 Jahre lang Teilhaber und in leitenden Funktionen für die Schweizer Digitalagentur Namics tätig. Parallel dazu engagierte er sich operativ und als Angel-Investor bei einer Reihe von Schweizer Start-up-Firmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Stuker verfüge aufgrund seines Werdegangs nicht nur über ein grosses technisches Wissen, sondern auch über langjährige Erfahrung im Bereich Digitalisierung und Kommunikation. Er freue sich, gemeinsam mit den Wiedergewählten, Ines Pöschel und Florian Teuteberg, einen engagierten Verwaltungsrat zu bilden und die Gruppe tatkräftig zu unterstützen. «Eine so erfolgreiche Geschichte fortschreiben zu dürfen, ist für mich gleichzeitig eine Ehre wie auch eine herausfordernde Aufgabe. Ich freue mich auf spannende Menschen, die Möglichkeit, mutige Schritte zu gehen, und auf Kreativität im Dienst des Kundenerfolgs», wird Stuker in der Mitteilung zitiert.

Der am Donnerstag verabschiedete Andreas Schmid gehörte seit 2010 dem Verwaltungsrat an und leitete ihn die letzten vier Jahre als Präsident. Als Unternehmerpersönlichkeit und mit seinem grossen Netzwerk in Wirtschaft und Politik prägte er die erfolgreiche Entwicklung der Wirz-Gruppe signifikant, heisst es weiter. Sein langjähriges Engagement zugunsten von Wirz wurde an der GV von den versammelten Partnerinnen und Partnern mit grossem Applaus verdankt.

Parallel wurde auch Geri Aebi, langjähriger Verwaltungsrat und seit 2016 Vizepräsident, aus dem Verwaltungsrat verabschiedet. Der ehemalige CEO von Wirz Communications beziehungsweise der Wirz Gruppe widmet sich laut Mitteilung im verdienten Ruhestand wie geplant all seinen sonstigen Ämtern und sozialen Engagements und bleibt Wirz als Aktionär weiterhin verbunden. (pd/cbe)