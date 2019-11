FCB Zürich: Jürgen Klopp ist Fan des Opel Corsa-e

Eine Probefahrt sagt mehr als tausend Worte, wie es in einer Mitteilung heisst. Entsprechend lautet das Motto der neuen Kampagne zum Opel Cora-e: «Schön anzuschauen. Noch schöner zu fahren.»

Diese Aussage unterstreicht Opel mit der aktuellen 360-Grad-Kampagne und dem Welttrainer des Jahres 2019 Jürgen Klopp in der Hauptrolle. Er ist seit sieben Jahren Markenbotschafter von Opel.

In einer kurzen Zeitreise im Spot für den neuen Corsa-e flaniert der Liverpool-Trainer in einem Filmset von einer utopischen Zukunftsmetropole über die Kulisse eines Western-Städtchens mitten in ein aktuelles TV-Interview, in dem über nachhaltige Fortbewegung und emissionsfreies Fahren diskutiert wird.

Der Spot veranschaulicht, dass umweltbewusstes Autofahren in keiner Weise Spassverlust und braves Design bedeuten muss. FCB Zürich ist seit Anfang dieses Jahres für den Opel Marktauftritt zuständig und hat die 360-Grad-Kampagne auf den Schweizer Markt abgestimmt.







Verantwortlich bei Opel: Marius Schwering, Aline Massaro; verantwortlich bei Velocity McCann: Giulia Martinelli, Mark Levay; verantwortlich bei FCB Zürich: Cornelia Harder, Seda Sirin, Sina Gelin; MediaCom (Media); Tonstudio Z (Produktion). (pd/lol)