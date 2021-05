APM Technica entwickelt High-Tech-Klebstoffe und Oberflächenbeschichtungen für die Raumfahrtindustrie, die Automobilbranche, die Uhren- sowie die optoelektronische Branche und viele andere mehr. So sind zum Beispiel die Tachos von Harley Davidson mit einer Speziallösung aus Heerbrugg verklebt. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.









Das Hightech-Unternehmen steht aber nicht nur für Klebe- und Oberflächenkompetenz, sondern poliert, montiert, lötet, schweisst, schraubt, verpackt, testet, prüft und analysiert in ihren Werken. Je aussergewöhnlicher die Aufgabenstellungen, desto inspirierter sind die Lösungsvorschläge der Ingenieure und Verfahrensspezialisten.

Diese Inspiration holen sie sich von überall. So auch aus der Natur. Dies hat die Agentur am Flughafen aufgenommen und eine Kampagne entwickelt, die die Inspiration durch ausserordentliche Fähigkeiten genialer Geschöpfe in der Natur aufzeigt.

Verantwortlich bei APM Technica: Arthur Philipp (Chairman), Martina Felder (CHRO/CMO und Member of the Executive Board), Julija Milković (Sales/Export & Marketing); Verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text), Robert Kadlus (Bildbearbeitung). (pd/lol)